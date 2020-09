Naufrage tests PCR : les laboratoires ont-ils refusé de partager le pactole ?

Pour comprendre, il faut revenir quelques mois en arrière, quand la nécessité de faire des tests PCR sur une grande échelle s’est fait sentir.



A ce moment-là, les labos d’analyses médicales se sont mis en ordre de marche, ont commandé de belles machines toutes neuves et convoqué la presse pour les montrer.



Mais sentant qu’ils ne pourraient pas s’en sortir tous seuls, les laboratoires de médecine vétérinaire ont proposé leurs services. Après tout c’est logique.



Ces laboratoires ont l’habitude de faire de la chasse au virus sur les animaux, de faire des prélèvements en grand nombre avec les mêmes écouvillons à l’échelle d’un troupeau et surtout de faire vite. En plus, devinez quoi ? Ces laboratoires disposaient, depuis longtemps déjà, des machines pour réaliser les tests.



Alors franchement cela aurait été dommage de s’en passer.



Seulement voilà, dans le monde merveilleux de la médecine, on ne mélange pas les torchons et les serviettes, en clair les médecins et les vétérinaires.



Alors quoi ? Le coronavirus est-il un virus fourbe que seuls nos bons vieux laboratoires d’analyses de quartier peuvent débusquer ?



J’ai bien entendu posé la question à des professionnels de la profession comme on dit, et la réponse est clairement " Non ! C’est le même système pour les humains et pour les animaux, les réactifs qui permettent d’identifier le virus s’utilisent de la même façon ", m’a confirmé la directrice d’un laboratoire vétérinaire public, financé par le conseil départemental d’un département d’élevage.