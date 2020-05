Népal: prolongation automatique de la validité des visas touristiques

ci-dessous

Après le Laos qui prolonge la validité des visas électroniques délivrés avant la pandémie et qui n'ont donc pu être utilisés, le Népal propose une mesure identique concernant les visas touristiques, et ça, c'est une bonne nouvelle!Comme l'annonce ce communiqué ) de l'Ambassade du Népal en France, le gouvernement du pays à décidé deen raison de la pandémie du nouveau coronavirus Covid-19.Si le visa touristique a été délivré durant cette période et non-utilisé,, au lieu de six mois, qu'il ait été délivré par l'Ambassade parisienne ou les consulats honoraires de Rouen, Monaco ou Lisbonne.