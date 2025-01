New Glenn : la course à l'espace entre Bezos et Musk est repartie

nous n’avons pas réussi à faire atterrir le propulseur, mais bon sang, nous nous en sommes approchés

, un géant de 98 mètres de haut, soit la taille d’un immeuble d’environ 30 étages, et de 7 mètres de large, doté d’un étage réutilisable (au moins 25 fois) et d’une capacité d’emport de 45 tonnes en orbite basse et de 16,8 tonnes en orbite GEO (géostationnaire, à 36.000 km de la Terre).Pour ce premier vol, le New Glenn a embarqué le Blue Ring Pathfinder, un véhicule logistique orbital développé par Blue Origin.Même si le premier étage de la fusée devait être récupéré en le faisant atterrir sur une plateforme en mer, ce qui n’a pu être réalisé, «», a déclaré à ce sujetvice-présidente des systèmes spatiaux chez Blue Origin, il est clair qu’avec ce vol, de six heures en orbite, Blue Origin est passée au stade supérieur et la course entre Bezos et Musk ne fait que commencer.Rappelons en effet, que si Blue Origin n’en est pas à son premier coup d’essai avec sa fusée New Shepard, la société n’a cependant réalisé, jusqu’à présent, que des vols suborbitaux (100 kms au-dessus de la frontière de l’espace), pour des expériences scientifiques et du tourisme spatial (une quarantaine de passagers, dont Sylvain Chiron premier touriste de l’espace français).