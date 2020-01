Nîmes : Open Tourisme Lab organise une conférence "Neurosciences & Tourisme"

Le tourisme est une industrie transverse, impactée par l'ensemble des phénomènes modifiant ou touchant la société, ce n'est donc pas étonnant de voir fleurir des sujets sur les influenceurs, le digital, le marketing et... Les neurosciences.



Ce dernier domaine d'étude regroupe l'ensemble des recherches touchant de près ou de loin à notre système nerveux.



Grâce à ces études, nous savons dorénavant que l'émotion et l'inconscient dans la mémoire sont très importants dans notre prise de décision. Et même que le comportement des consommateurs est dirigé à 85% par des pensées et des émotions inscrites dans le subconscient.



Pour défricher la question de l'impact des neurosciences dans le tourisme, l'accélérateur nîmois, l'Open Tourisme Lab (OTL) organise une conférence le 7 février 2020 à 10h.



La conférence sera suivie d’un temps de networking entre 12h - 15h.