Noël et Nouvel An dans les Canaries avec CFC Croisières Croisière Couleurs de l’Atlantique à bord de Renaissance

Embarquez en famille à bord de Renaissance et célébrez ensemble les fêtes de fin d’année entre l’Espagne, le Maroc, les îles Canaries et Madère. Pour l’occasion, profitez de l’offre exceptionnelle : gratuité pour les enfants (hors taxes portuaires) !



Rédigé par CFC – Compagnie Française de Croisières le Lundi 23 Octobre 2023

CFC Croisières vous embarque du 23 décembre 2023 au 7 janvier 2024 pour une croisière exceptionnelle intitulée "Couleurs de l'Atlantique", au départ de Marseille.



Au programme, le réveillon de Noël en mer, en famille ou entre amis, avant de faire escale à Carthagène, en Espagne, le 25 décembre. En route pour les îles Canaries, Renaissance passera le détroit de Gibraltar et fera escale au Maroc, dans la ville de Casablanca, bâtie en osmose avec l’océan Atlantique. Vous découvrirez l’ambiance festive et colorée de Gran Canaria et de Tenerife, avant de mettre le cap sur l’île fleurie de Madère, où vous célébrerez le Nouvel An sur la rade illuminée de mille feux par le plus grand spectacle pyrotechnique au monde ! Enfin vous regagnerez les rives ibériques, à Cadix, d’où vous partirez à la visite des richesses culturelles de Séville, avant de vous immergez dans la douceur de vivre des îles Baléares, à Palma de Majorque et Mahon (Minorque), puis de retrouver la cité phocéenne.



La magie de Noël à Carthagène La première escale de votre croisière aura lieu à Carthagène, le jour de Noël, une occasion unique de découvrir les trésors de cette cité fondée par les Carthaginois aux alentours de 220 avant J.-C., et connue pour ses théâtres romains et le château médiéval Castillo de la Concepción, qui offre une vue panoramique imprenable sur la mer Méditerranée. La magie de Noël vous accompagnera au détour de chaque monument.

Votre voyage se poursuivra au-delà des colonnes d’Hercule, à Casablanca, où la silhouette majestueuse de la mosquée Hassan II se dresse au-dessus de l'océan Atlantique.



Les contrastes des îles Canaries Au cours de vos deux escales dans les îles Canaries, vous aurez l’opportunité d’apprécier les contrastes saisissants caractéristiques de l’archipel. Tout d'abord, Las Palmas, capitale de l'île de Gran Canaria, vous accueillera avec son centre historique de Vegueta, surplombé par la majestueuse cathédrale de Santa Ana. Vous serez émerveillés par le panorama du sommet du Pic de las Nieves, l’un des points culminants de l’île. Sur l’île de Tenerife, le majestueux volcan Pico del Teide, plus haute montagne d'Espagne culminant à 3 715 mètres, vous attend avec ses paysages spectaculaires et ses vues à couper le souffle, offrant une expérience inoubliable pour petits et grands.



À la découverte de Madère, avec Funchal et son spectacle pyrotechnique Le 31 décembre, Renaissance jettera l’ancre dans la baie de Funchal, à Madère, pour y célébrer le Nouvel An comme il se doit ! Lors de cette période unique, Funchal devient le théâtre du plus grand spectacle pyrotechnique au monde. Les couleurs éclatantes des feux d’artifice illumineront le ciel nocturne, créant un souvenir gravé dans votre mémoire. Le 1er janvier, vous débuterez l’année en profitant de paysages saisissants, depuis les hauteurs de la majestueuse falaise Cabo Girão, l'une des plus hautes d'Europe, qui domine l'océan à plus de 500 mètres d'altitude. Les sentiers de randonnée permettent de partir à la découverte de nombreux sites naturels grandioses. De même, ne manquez pas de visiter le charmant village de Câmara de Lobos. Son atmosphère unique et décontractée en fait un lieu idéal pour des promenades paisibles, avec la possibilité de déguster des fruits de mer frais dans les restaurants locaux.



Rythmes andalous et douceur de vivre des Baléares Avant de regagner la Méditerranée, Renaissance fera escale à Cadix, porte d’entrée de l’Andalousie, région indissociable du flamenco. Vous aurez le choix d’y visiter les village blancs, tels que Vejer de la Frontera ou Conil de la Frontera, ou bien d’opter pour une excursion à Séville, dont la Plaza de España et l’Alcazar ne vous laisseront pas indifférent !



Renaissance vous offrira ensuite un bel aperçu des îles Baléares, où vous aurez l’opportunité de visiter la cathédrale de Palma de Majorque, ou bien le château de Bellver, qui domine la ville, avant de profiter d’une dernière escale ensoleillée sur l’île voisine, Minorque, dont vous apprécierez la douceur de vivre des villes de Mahon et Ciutadella de Menorca.



Les enfants voyagent gratuitement, mais pas seulement ! Au cours de cette croisière idéale pour célébrer Noël et le Nouvel An en famille, les enfants voyagent gratuitement (hors taxes portuaires) ! CFC Croisières a également mis en place pour l’occasion une réduction de 50% pour le deuxième passager voyageant dans une cabine Vue Mer, Balcon ou Suite. Les passagers optant pour une cabine intérieure ou extérieure à la vue obstruée profiteront quant à eux d’une réduction de 20%. Réservez dès maintenant afin de profiter de ces offres exclusives et de vous assurer de passer des fêtes de fin d’année féériques à bord de Renaissance !



Pour contacter CFC Croisières : Informations et réservations :

www.cfc-croisieres.fr



