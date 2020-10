Norwegian Cruise Line Holdings Ltd annule ses croisières jusqu'au 30 novembre 2020

Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. annule les croisières dont les embarquements étaient prévus entre le 1er et le 30 novembre 2020 pour ses trois marques de croisière : Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises et Regent Seven Seas Cruises.



" La Société continuera de travailler conjointement avec les gouvernements, les autorités de santé publique mondiales et les experts de son Healthy Sail Panel pour prendre toutes les précautions nécessaires pour assurer la santé et la sécurité de ses clients, de l'équipage ainsi que des communautés visitées " indique la compagnie dans un communiqué de presse.



Les clients qui ont des réservations pour des croisières annulées avec les compagnies Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises ou Regent Seven Seas Cruises sont priés de contacter leur agent de voyages ou la compagnie pour plus d'informations.