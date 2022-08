Norwegian Cruise Line prend livraison du Norwegian Prima

Long de 294m de long pour 142 500 tonnes, il peut embarquer 3 100 passagers qui profitent de grands espaces ouverts. La classe Prima se caractérise par de plus grands espaces extérieurs sur le pont et de plus grandes cabines. Il inaugure la toute première salle de restauration haut de gamme en plein air de la marque : Indulge Food Hall.



En matière d’attractions originales, la compagnie présente la plus grande et la première piste de karting sur trois niveaux en mer, le Prima Speedway, ainsi que The Drop, le premier toboggan en chute libre au monde offrant une expérience de plongeon sensationnelle équivalent à une hauteur de 10 étages atteignant des forces-G supérieures à celles d'une voiture de course F1 en accélération.



Le Norwegian Prima comporte également The Concourse, le premier jardin de sculptures en plein air en mer, avec six installations créées par l'artiste international Alexander Krivosheiw et un mur d'art conçu par David Harber.