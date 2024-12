Nouveau gouvernement : Nathalie Delattre, ministre du tourisme

Liste des Ministres :



Bruno Retailleau, ministre d'État chargé de l'Intérieur



Élisabeth Borne, ministre d'État l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et du Numérique



Gérald Darmanin, ministre d'État, garde des Sceaux et de la Justice



Éric Lombard, ministre de l'Économie et des Finances



Catherine Vautrin, ministre du travail, de la Santé, des solidarités et des Familles



Manuel Valls, ministre d'État chargé de l'Outre-mer



François Rebsamen, ministre en charge de l'Aménagement des territoires et de la Décentralisation



Sébastien Lecornu, ministre des Armées



Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères



Laurent Marc-Angeli, ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification



Rachida Dati, ministre de la Culture



Annie Genevard, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire



Marie Barsacq ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative