Nouvelle brochure Interhome : la montagne en vedette mais pas que !

Interhome vient de faire paraître sa brochure hiver 2021/22. Le catalogue est en cours de distribution aux agences de voyages et CSE en France.



Sur la France, le spécialiste de la location propose une sélection de 6000 maisons et appartements. Sur l'Europe, le portefeuille global recense plus de 40 000 adresses.



Interhome a mis l'accent sur son offre montagne dans sa brochure, notamment en France, mais présente aussi les trois autres destinations les plus réservées en hiver, à savoir la Suisse, avec notamment les résidences Swisspeak Resorts, l'Autriche et l'Italie.



Les destinations balnéaires ne sont pas en reste. Elles attirent les clients en hiver aussi, et certaines piscine privées, dans le sud de l'Espagne notamment, sont ouvertes toute l'année.