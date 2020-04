OMT : « Rester chez soi aujourd’hui, c’est pouvoir voyager demain »

Découvrir d’autres cultures, faire preuve de solidarité et de respect, préserver l’environnement, poursuivre l’apprentissage, favoriser l’emploi décent, le développement et la durabilité en créant de nouvelles opportunités pour tous : ce sont les valeurs fondamentales du tourisme telles que défendues par l’Organisation mondiale du tourisme et qui sous-tendent la campagne #VoyagezDemain.



#VoyagezDemain devient ainsi le fil conducteur de l’action menée par l’Organisation mondiale du tourisme face à la crise actuelle, mettant en relief les valeurs durables du tourisme.