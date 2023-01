Appli mobile TourMaG



Oceania Cruises lance une vente exceptionnelle pour son 20ème anniversaire

Oceania Cruises célèbre son 20ème anniversaire en offrant un cadeau très spécial : un crédit à bord GRATUIT sur plus de 100 voyages.

Rédigé par Oceania Cruises le Lundi 23 Janvier 2023





Ce crédit à bord très avantageux est valable sur les sept navires de la compagnie, y compris le Vista, qui rejoindra la flotte en mai, pour des voyages à destination des Caraïbes, de la Méditerranée, du Pacifique sud, de l'Alaska, de l'Asie et bien plus encore. Les itinéraires riches en destinations sont disponibles



"Dans un contexte où la demande de croisières de luxe n'a jamais été aussi forte, cette vente exclusive est une opportunité à ne pas manquer que ce soit pour les passagers fidèles mais également pour les nouveaux clients. Elle a pour vocation de redonner aux voyageurs le goût de l’aventure tout en leur permettant de bénéficier d’un crédit à bord exceptionnel pouvant allant jusqu'à 800$", a déclaré Frank A. Del Rio, président d'Oceania Cruises.

Parmi les voyages phares de la vente du 20ème anniversaire, vous découvrirez :















● La Polynésie :







● Le Japon :



12 jours au

● L'Amérique du Sud : Marin du Cap Horn , 24 jours de Rio de Janeiro à Santiago du Chili, à bord de Marina, départ le 21 janvier 2024. Les points forts de l'itinéraire incluent : Rio de Janeiro ; Sao Paulo ; Montevideo ; Buenos Aires ; Port Stanley ; quatre jours de croisière en Antarctique, Paradise Bay et Deception Island ; deux jours de croisière dans les fjords chiliens ; arrivée à Santiago du Chili. Escapade au Brésil , 10 jours de Buenos Aires à Rio de Janeiro, à bord de Marina, départ le 5 mars 2024. Les points forts de l'itinéraire incluent : Buenos Aires ; Montevideo ; Punta de Este ; Itajai ; Sao Paulo ; Ilha Grande ; arrivée à Rio de Janeiro. Des Tropiques à l'Antartique , 21 jours de Rio de Janeiro à Ushuaia, à bord de Marina, départ le 26 janvier 2025 : L'itinéraire comprend une nuit à Rio de Janeiro, Ilha Grande, Sao Paulo, Itajai, Buenos Aires, Puerto Madryn, Camarones, trois nuits de croisière en Antarctique, Punta Arenas et une nuit à Ushuaia.● La Polynésie : Légendes Tahitiennes , 10 jours aller-retour Papeete, à bord de Nautica, départ le 30 janvier 2024. Points forts de l'itinéraire : nuit à Papeete ; Moorea ; Fakarava ; Nuku Hiva ; nuit à Bora Bora ; et Raiatea.● Le Japon :12 jours au Pays du Soleil Levant , aller-retour Tokyo, à bord de Riviera, départ le 20 mars 2024. Les points forts de l'itinéraire incluent : Tokyo ; Nagoya ; Kochi ; Nagasaki ; Busan ; Hiroshima ; Beppu ; nuit à Kyoto,





À bord de tous les petits navires luxueux d'Oceania Cruises, les passagers peuvent prendre leurs repas dans tous les restaurants de spécialités sans supplément. Ils y découvriront une cuisine gastronomique élaborée par le célèbre chef Jacques Pepin, ainsi que les services suivants : GRATUIT Internet ; GRATUIT room service 24 heures sur 24 ; GRATUIT cours de fitness ; GRATUIT navettes vers les centres-villes ; GRATUIT boissons sans alcool et cafés de spécialités, GRATUIT eau plate et gazeuse Vero Water, et GRATUIT laverie automatique.



Pour avoir un aperçu complet de notre offre 20e anniversaire et de notre programme de l'année à venir, nous vous invitons à vous joindre à nous pour notre webinaire commercial le



Date : 24 janvier 2023

Heure : 11:00 CET

Langue : Anglais



👉 S'INSCRIRE MAINTENANT

Informations complémentaires ● La perfection en constante évolution - une expérience plus belle que jamais



OceaniaNEXT est le fruit de la quête permanente menée par Oceania Cruises afin de faire évoluer et élever l'expérience de ses clients. Elle se concentre sur les éléments qui poussent les passagers à revenir sans cesse chez Oceania Cruises : Une cuisine raffinée, des expériences de voyage personnalisées et le luxe des petits navires. La vaste opération de rénovation de l'ensemble de notre flotte offre une symphonie de suites et de cabines entièrement repensées, ainsi que d'élégants espaces publics empreints d'une nouvelle ambiance légère et aérée.

L'expérience à bord est également plus belle que jamais, avec une vaste palette de nouvelles saveurs et d'expériences culinaires qui transforment les repas en une aventure sublime et le service en un art à part entière. La cuisine gastronomique a été entièrement repensée, avec une multitude de nouveaux plats savoureux servis dans la Grand Dining Room et même un dîner accompagné de Dom Pérignon, unique en son genre. Le tout nouveau navire d'Oceania Cruises, le Vista, offre de nombreuses nouveautés exclusives en matière de restauration et d'expérience client.



Sur tous les navires, des rencontres bien-être holistique à l'Aquamar Spa + Vitality Center sont proposées afin d'encourager un style de vie plus sain et durable, tandis que de nouvelles expériences destinations telles que Go Green, Go Local, Beyond Blueprints, Culinary Discovery Tours, Food & Wine Trails tours, et Wellness Discovery Tours by Aquamar invitent à des explorations en profondeur.



● Le cœur de l'expérience



Il existe un aspect de l'expérience Oceania Cruises qui reste constant et inaltérable : le service chaleureux et personnalisé qui fait sa marque de fabrique.

Que les clients fassent leur première ou leur quinzième croisière, ils apprécieront la facilité avec laquelle les membres du personnel se souviennent de leurs noms et de leurs préférences, ainsi que les sourires et la passion qui les animent.



À propos d'Oceania Cruises Oceania Cruises est le leader mondial des croisières axées sur la gastronomie et les destinations. Les sept petits navires luxueux de la compagnie n’accueillent pas plus de 1 238 passagers et proposent la meilleure cuisine en mer ainsi que des itinéraires riches en destinations dans le monde entier. À bord de ces petits navires conçus par des designers, vous découvrirez des expériences de voyages soigneusement élaborées par des experts faisant escale dans plus de 600 ports emblématiques, dans plus de 100 pays sur 7 continents pour des voyages allant de 7 à plus de 200 jours. La compagnie a commandé un deuxième navire de classe Allura de 1 200 passagers dont la livraison est prévue en 2025. Oceania Cruises, dont le siège social se trouve à Miami, appartient à Norwegian Cruise Line Holdings Ltd, un opérateur de croisières polyvalent qui possède des compagnies de croisières internationales de premier plan, telles que Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises et Regent Seven Seas Cruises.



Pour plus d'informations sur Oceania Cruises ou sur nos événements, veuillez contacter Alessandra Cabella dont les coordonnées figurent ci-dessous.



Contacter Oceania Cruises Alessandra Cabella

Senior Business Development Manager

Email : acabella@oceaniacruises.com

Téléphone : + 39 345 3641634



fr.oceaniacruises.com



Senior Business Development Manager+ 39 345 3641634

Lu 187 fois Notez

