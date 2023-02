Appli mobile TourMaG



Office de Tourisme Loches Touraine Châteaux de la Loire Séjours groupes, excursions, visites guidées en Touraine et Val de Loire

Au cœur de la Touraine, à deux pas de Chenonceau, Amboise et Beauval, la destination Loches Touraine Châteaux de la Loire propose un beau panel d’offres pour une excursion ou un séjour en groupe. Amoureux du patrimoine, amateurs de belle campagne ou passionnés de bons produits, notre destination déploie une palette multicolore pour concevoir avec vous un produit groupe sur mesure. Notre service réceptif est à votre écoute pour vous inspirer, de la simple visite guidée au séjour tout inclus.

Rédigé par l'annuaire Partez en France le Vendredi 24 Février 2023

Dénomination :

OFFICE DE TOURISME LOCHES TOURAINE CHÂTEAUX DE LA LOIRE



Date de création :

01/08/2017



Garantie :

GROUPAMA et SMACL



Immatriculation :

IM037170004



Laissez-vous séduire par :



● un voyage dans 1000 ans d’histoire : du haut de ses 36 mètres, le donjon de Loches impressionne ses visiteurs. Considéré comme l’un des premiers châteaux de la Loire, il est aujourd’hui le mieux conservé d’Europe occidentale. Le voyage dans le temps se poursuit au logis royal où la belle Agnès Sorel aimait séjourner. En franchissant la Porte Royale un autre décor s’offre aux visiteurs, celui d’une ville à l’architecture Renaissance. Une autre histoire à se laisser conter.



● des villages de charme, aux portes de Loches :





Jardin Remarquable ravira les amoureux des jardins avec ses 1000 rosiers et 4000 vivaces. Une promenade florale accompagnée d’un botaniste amateur comblera la curiosité des mains les plus vertes.



● des forêts pour respirer à plein poumons – suivez notre guide ONF pour découvrir la gestion et préservation de cet espace. A moins que vous ne préféreriez découvrir l’intrigant ensemble monastique du Liget niché au cœur de ses 36.000 hectares de forêt ?



Idéalement situé dans le Val de Loire, le service réceptif de l’Office de Tourisme Loches Touraine Châteaux de la Loire vous propose des séjours sur mesure pour une expérience hors des sentiers battus en Val de Loire. Notre binôme commercial est à votre écoute du lundi au vendredi. C’est aussi, à nos côtés, une équipe de guides-conférenciers et de prestataires touristiques locaux adaptés aux groupes. Une motivation commune : vous faire partager notre passion du Sud Touraine.



Vous êtes une entreprise ? Nous vous proposons des séminaires sur mesure : au vert, au château ou sportif, nous saurons vous proposer l’expérience que vous recherchez.



En famille

Groupes

Groupes scolaires

Incentive

Circuit

City-break

Hébergement

Nature

Sur-mesure

Visite guidée

Architecture

Culture

Culture et patrimoine

Découverte

Gastronomie

Œnologie

Randonnée

Vélo





Journée Royale



Une journée pour découvrir les richesses de Loches, Ville d’Art et d’Histoire. Accompagné par une guide-conférencière, passez du Moyen-âge à la Renaissance. Les papilles ne seront pas en reste avec un déjeuner dans les rues piétonnes de Loches. Poursuivez l’après-midi avec la visite du donjon et du logis. Saut dans le temps assuré ! Clôturez en douceur la journée avec Jérémy à la confiserie Hallard : démonstration et dégustation.



→ En savoir plus



● Journée Bucolique et gastronomique



Une journée pour découvrir 2 pépites du sud Touraine. Alain botaniste amateur vous accueille pour une promenade florale dans le premier village en France reconnu « jardin remarquable » Chédigny. Les secrets de jardinier seront largement partagés. Partez ensuite sur les traces de l’activité viticole de Montrésor en compagnie de Thierry, vigneron. La visite se termine au chai pour une dégustation de produits locaux et de ses cuvées. Les amoureux du patrimoine pourront ajouter une visite guidée du château, l’âme slave de la Touraine.



A partir de 47 € - base 20 personnes

● Cité Royale et zoo de Beauval



Arrivée à Loches et déjeuner dans l’un de nos restaurants traditionnels. Partez pour une visite insolite de la ville de Loches accompagné un guide conférencier. A l’aide de différents outils et activités ludiques, nos guides conférenciers vous amènent à découvrir le patrimoine d’un nouvel œil.

Installation dans un hôtel *** de Loches et dîner. Le lendemain, vous partez à la découverte du zoo de Beauval reconnu comme l’un des 4 plus beaux zoos du monde.



Week-end à partir de 153 € en chambre double – base 20 personnes



Horaires : 09h à 12h30 et 13h30 à 18h00

Jours d'ouverture : Du lundi au vendredi

Langues parlées : Français - Anglais - Espagnol - Italien



Vos contacts :

Marine DESFONTAINE

Chargée de commercialisation

sejours@loches-valdeloire.com

Tel : +33 (0)2 47 91 82 88

Mobile : +33 (0)6 49 44 79 40



Margot CHERIOUX

Chargée de commercialisation

visites@loches-valdeloire.com

Tel : +33 (0)2 47 91 82 81



Adresse postale : Place de la Marne – 37600 Loches



Site web : www.loches-valdeloire.com



