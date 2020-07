Office de tourisme Tours Val de Loire Service Réceptif

Tours est la capitale touristique du Val de Loire, porte d’entrée et point de départ idéal pour la découverte des châteaux de la Loire.

Le Service Réceptif de l’Office de Tourisme Tours Val de Loire est spécialement dédié à l’organisation et la réservation de voyages, visites, excursions et séjours à Tours et dans le Val de Loire. Interlocuteur spécialisé, il est le contact privilégié pour l’organisation de tout voyage en Val de Loire.



Dénomination :

TOURS VAL DE LOIRE TOURISME



Date de création :

2011



Garantie :

APST



Immatriculation :

IM 037 120001



Spécialiste du Val de Loire pour le tourisme de loisirs, le Service Réceptif de l’Office de Tourisme Tours Val de Loire propose ses conseils et ses services pour la commercialisation de prestations pour les groupes, petits groupes et FIT. Il est à la disposition des professionnels du voyage, des individuels et des groupes constitués.



Les offres : visites guidées et services de guidage en 9 langues pour la visite des châteaux Renaissance mais aussi des jardins, musées, caves, vignobles ;



Excursions et séjours packagés autour des prestigieux châteaux de la Loire, vignobles et jardins ;

Réservations d’hôtellerie et de restauration.

Pour les petits groupes, de nouvelles propositions : tours privés tout compris, nouvelles expériences : séjour nature, week-end marathon, week-end musical, la vie de château, art de vivre, renaissance, détente.



Depuis plus de 20 ans, un professionnalisme garanti et un service personnalisé pour toute organisation de voyages en Val de Loire.



• De nombreux organisateurs de voyages nous font confiance chaque année. (plus de 1000 groupes)

• Un seul interlocuteur pour simplifier toutes les démarches de réservations.

• Un expert reconnu du territoire.

• Un organisme ouvert 363/365 jours/an.





• Une visite exclusive

Au cœur du vieux Tours, visite guidée de la Tour Charlemagne. Magnifique belvédère sur la ville à 48 mètres de hauteur. Vue exceptionnelle à 360°. Panorama à couper le souffle ! Après l’effort, le réconfort autour d’un apéritif en haut de la tour.

A partir de 25 € / personne



• Séjour Somptueux – FIT

Un séjour tout compris pour découvrir les châteaux de la Loire. Un programme riche sur 2 jours/1 nuit. Une découverte des plus prestigieux châteaux de la Loire, de beaux jardins à la française, tout en profitant de la douceur

de vivre du Val de Loire.



Comprenant :

• le transport en minibus climatisé avec un conducteur accompagnateur pour les 2 excursions de la journée

• les entrées dans les 8 châteaux : Amboise - Clos Lucé - Chambord – Chenonceau - Azay-le-Rideau – Villandry - Ussé - Langeais et les jardins de Villandry

• les déjeuners (boisson non comprise) des jours 1 et 2

• le dîner (boisson non comprise) le jour 1

• le logement à l’hôtel à Tours sur la base d’une chambre pour 2 personnes

• le petit-déjeuner le jour 2

• la taxe de séjour



A partir de 344 € / personne

• Séjour 2 jours / 1 nuit - Spécial Groupes

LOIRE, CHATEAUX ET JARDINS



Une découverte du Val de Loire de Chenonceaux à Villandry. Un séjour organisé autour d’une sélection de sites parmi les

plus représentatifs du Val de Loire.



Comprenant :



Jour 1

• la promenade commentée en bateau sur la Loire (50 mn environ) au départ de Tours

• le déjeuner à Amboise (apéritif, vin et café compris)

• l’entrée au Château de Chenonceau

• la visite commentée dans un Domaine viticole à Vouvray et la dégustation de vins de Vouvray

• le dîner (¼ de vin compris) et le logement en hôtel** sur la base d’une chambre double à Tours ou dans les environs

• la taxe de séjour



Jour 2

• le petit-déjeuner à l’hôtel

• la visite guidée de Tours par un guide-conférencier (2 h)

• le déjeuner à Tours (¼ de vin compris)

• l’entrée aux Jardins du Château de Villandry



A partir de 163.90 € / par personne



Jours d'ouverture : Du lundi au vendredi

Langues parlées : Français - Anglais - Italien - Espagnol - Allemand



Vos contacts :



Simone

DAUMAS

Anne

HAUBOIS

Laura

PEYSSARD

Corinne

VILLERME

Manon

BERNARD

dmc@tours-tourisme.fr

Tel : +33 (0)2 47 70 37 34



Adresse postale : 78/82, rue Bernard Palissy – 37000 TOURS



Site web : www.tours-tourisme.fr



