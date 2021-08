Olivia Calvin (Climats du Monde) : "les achats et la gestion des coûts est un vrai enjeu pour assurer une reprise pérenne"

TourMaG.com - Face à cette pandémie, à quoi ressemblera, selon vous, le tourisme de demain ?



Olivia Calvin : Le tourisme que nous souhaitons tous pour demain est un Tourisme joyeux, bienveillant et qui donne un sentiment de liberté !



Nous avons développé une très large collection de voyages éthiques et responsables et sommes heureux du vif accueil reçu par nos différents partenaires et fournisseurs qui ont d’ailleurs signé et adhéré à notre charte et nos code de RSE (Responsabilité sociétale des entreprises).



Après 18 mois de bilans, d’analyses et de réflexion, le tourisme sera donc plus réfléchi…et plus responsable ! au moins que cette terrible crise serve pour les générations futures !



Mais il ne sera pas forcément très différent de celui d’Hier, à la condition que les barrières qui existent aujourd’hui tombent.



Le voyage sera encore plus digitalisé, plus rapide et plus connecté : le voyageur veut avoir immédiatement un devis tarifié avec un programme détaillé….cela ne va pas changer mais en plus il veut parler ou chatter avant, pendant et après son voyage, pour être rassuré et pour échanger sur place si il en éprouve le besoin….