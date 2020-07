Ollandini Voyages Spécialiste et N°1 des vacances et séjours en Corse !

Ollandini Voyages est un Tour Operator et Réceptif, spécialiste et N°1 des vacances en Corse ; fort de son expérience de + de 80 ans et d’une équipe d’expert locaux, le TO corse propose des séjours et vacances en Corse pour tous les budgets et toutes les envies !

Dénomination :

Ollandini Voyages



Date de création :

1935



Garantie :

APST



Immatriculation :

IM02A110016



L’histoire de l’entreprise débute avec Baptiste Ollandini qui crée, en 1890, un service de transport de marchandises (bois, charbon et produits agricoles) des zones montagneuses vers le port de Propriano par chariots à mulets.



En 1933, Jean, le benjamin des enfants de Baptiste, rejoint l’entreprise familiale.

L’entrée d’Ollandini dans l’univers du voyage commence alors avec l’ouverture de la première agence de voyages corse basée à Ajaccio. L’agence vend des billets de bateau et de train pour le déplacement des insulaires et assure le réceptif des voyageurs venant visiter l’île, en organisant des circuits. L’entreprise se dote d’un parc d’autocars adaptés au tourisme.



L'activité progressant, l'agence Ollandini édite dès 1935 ses premières brochures, commercialisant des voyages en Corse par bateau au départ de Nice, et fait son entrée dans le tour operating il y a 80 ans.



Après la seconde guerre mondiale, l'activité reprend et ne cessera de progresser. Véritable pionnier, Jean Ollandini surfe sur l’essor du transport aérien et développe les liaisons entre le continent et l’île, devenant ainsi le représentant de plusieurs compagnies aériennes nationales.



Dès 1947, il inaugure les premières liaisons aériennes régulières au départ de Marseille et Nice, vers Calvi, ainsi qu’un service touristique Nice-Calvi-Ajaccio.



Dans les années 50, Ollandini ouvre de nouveaux points de vente à travers la Corse. En 1951, ouverture de la première agence de voyages à Paris, exploitée jusqu’en 1962.



En 1956, Jean Ollandini, visionnaire, crée la première ligne Charter hebdomadaire au départ de Paris sur Ajaccio et Bastia sous l'enseigne "Air Corse Méditerranée".



Aujourd’hui l’entreprise est sous la direction de Jean-Marc Ollandini en tant que PDG.



Equipe d’experts locaux

Connaisseurs et amoureux de notre île, nous choisissons spécialement pour vous les meilleurs établissements et séjours



Sur-mesure

Notre expertise nous permet de répondre à tout type de demande et répondre à tous les besoins et tous les budgets



Une marque de confiance à l’épreuve du temps

Ollandini Voyages est reconnu comme le spécialiste de la destination Corse et depuis + de 80 ans





• Séjour de rêve face aux Îles Sanguinaires au Radisson Blu Resort & Spa Ajaccio Bay ****

Fleuron des hôtels Ollandini, ce Resort & Spa à l'architecture résolument contemporaine allie raffinement et décontraction dans un cadre d'exception. Magnifiquement ouvert sur le golfe d'Ajaccio, il invite à goûter aux plaisirs vrais de la vie : moments privilégiés à deux ou en famille, instants gourmands ou de pur bien-être...

• Séjour dans un cadre idyllique à l’hôtel Moby Dick ****

Optez pour cet hôtel à l'atmosphère discrètement luxueuse teintée d'authenticité, magnifiquement déployé au bord d'une plage régulièrement classée parmi les plus belles d'Europe. Vous y passerez un séjour idyllique empreint de nonchalance, dans un décor exotique exerçant l'attrait d'une île lointaine.



Séjour animé dans le golfe d’Ajaccio à l’hôtel-club Marina Viva ***

Emplacement privilégié en bordure d'une belle plage de sable fin au coeur de la station balnéaire animée de Porticcio, magnifique jardin, grande piscine, restauration variée, activités pour tous, personnel aux petits soins... et couchers de soleil époustouflants, au Marina Viva, les vacances sont forcément réussies



Toutes nos offres sur notre site professionnel : www.ollandini.biz



Horaires : 9h15 à 12h30 - 14 à 18h

Jours d'ouverture : Du lundi au vendredi

Langues parlées : Français - Anglais - Italien



Vos contacts :

Service réservation

resa.indiv@ollandini.fr

Tel : +33 (0)4 95 23 92 92



Service groupes

groupes@ollandini.fr

Tel : +33 (0)4 95 23 92 91



Service autocars (transferts/location d’autocar)

autocars@ollandini.fr

Tel : +33 (0)6 46 60 14 65



Site web : www.ollandini.biz



