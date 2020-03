Oman : le Sultanat suspend la délivrance des visas touristiques...

Outre les mesures locales, comme la recommandation de ne pas voyager en dehors du Sultanat, sauf en cas d'extrême nécessité, de suivre des mesures préventives lors des rites religieux, des réunions familiales et sociales, et de ne pas aller au cinéma, le Sultanat va,L'Oman News Agency, organe de presse gouvernemental du Sultanat, détaillent ces mesures sur son site et sur les réseaux sociaux, comme ces extraits sur Twitter: