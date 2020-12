Où et comment voyager dans le contexte actuel ?

Vous hésitez à réserver si les choses venaient à changer? Nos agences sont en train de mettre en place des circuits spécifiques pour le contexte actuel : des excursions loin des foules, des transports privés, des petites structures hôtelières, un respect total des protocoles sanitaires, des prestataires choisis spécifiquement pour leur flexibilité en termes d’annulation.Pour ces voyages, nous avons revu nos conditions de vente et d’annulation, et offrons plus de flexibilité à nos voyageurs dans un contexte incertain ainsi que des assurances spécifiques COVID pour leur permettre de réserver leur voyage et de partir en toute sérénité.