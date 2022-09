Appli mobile TourMaG



Où se garer pour visiter Toulouse en toute tranquillité ?

Toulouse, la Ville Rose, attire les touristes pour la richesse de son patrimoine historique, ses magnifiques paysages et ses multiples activités. Mais pour mieux profiter du séjour, la voiture est indispensable. Le point sur le stationnement à Toulouse.

Rédigé par Daniel C. le Vendredi 16 Septembre 2022

Quels sont les quartiers incontournables de Toulouse ?

Toulouse jouit d’une excellente situation géographique et est autant plébiscitée par les familles que les étudiants. Elle dévoile un grand nombre de visages et abrite plusieurs curiosités. Lors de votre séjour, vous ne manquerez sûrement pas de découvrir des quartiers tels que Saint-Cyprien, Saint-Etienne, Saint-Michel, les Carnes, Compans-Caffarelli, le Capitole, ...



Pour aller d'un quartier à un autre, la voiture est bien évidemment idéale. Mais encore faut-il trouver un parking à Toulouse pour le stationnement.

Les parkings partagés Pour découvrir Toulouse sereinement et tranquillement, pensez aux parkings partagés. Cette solution écologique, sécurisée et économique se présente comme la meilleure alternative aux parcs-relais, aux parkings payants et à la voirie.



Que ce soit pour un stationnement de longue, moyenne ou courte durée, les parkings partagés s’adaptent à tous les besoins. Vous n’aurez plus besoin de rouler pendant plusieurs minutes, encore moins de vous soucier des amendes élevées ou des prix exorbitants.



Profitez dès aujourd’hui de la location de parking à Toulouse.



Se stationner en voirie Même s’il est vivant et animé, le centre-ville toulousain n’est pas une zone idéale pour se stationner. Respectez certaines règles si vous choisissez la voirie : qu’il s’agisse de la zone verte ou jaune, vous ne pourrez y garer votre voiture que de 9h à 19h, de lundi à samedi (jours fériés et dimanche exclus).



La durée maximale de stationnement est de 2h30.



Dans les faubourgs Tout comme dans le centre-ville, le stationnement dans les faubourgs (zone orange) est limité de 9h à 19h, du lundi à samedi (jours fériés et dimanche exclus). La durée maximale est de 5h.



La durée maximale dans les faubourgs commerçants (zone rouge) est quant à elle de 3h. La limite est la même que pour la précédente.



Les parkings gratuits de Toulouse Avant toute chose, notons que les aires de stationnement gratuites sont peu nombreuses et très vite occupées. Ces places ne sont également pas sécurisées, raison pour laquelle elles sont déconseillées.



Si vous souhaitez y stationner, ce sera à vos risques et périls. Vous aurez le choix entre les quartiers Le Mirail, Bagatelle, La Croix de Pierre, Bonnefoy, ...



Il est aussi possible de garer gratuitement dans les parkings relais métro (Ramonville, Borderouge, Argoulet, Jolimont, ...). Bien qu’ils soient accessibles tous les jours, ils sont relativement éloignés du centre-ville. Il est nécessaire de valider un ticket de métro, de tramway ou de bus dans l’heure précédant la sortie de la place. Conservez donc le vôtre.



Si vous ne respectez pas les horaires d’ouverture, vous recevrez une amende de 35 euros.



Que vous soyez de passage à Toulouse pour une journée ou que vous souhaitiez y rester plus longtemps, vous savez désormais où stationner pour une visite en toute tranquillité. De quoi optimiser votre séjour.

