Outre-Mer : quarantaine et test PCR négatif pour les voyageurs à partir de lundi 18 janvier 2021

Au départ de la Guyane, de Mayotte et de La Réunion, les voyageurs doivent remplir une attestation sur l’honneur déclarant l’absence de symptômes, les engageant à un auto-isolement pendant 7 jours après l’arrivée et à effectuer un test PCR à la fin de l’isolement (à compter du lundi 18 janvier).



Justification d’un motif impérieux pour les passagers en provenance de la Nouvelle-Calédonie, de Wallis-et-Futuna, de la Polynésie Française (avec des adaptations locales), de la Guyane et de Mayotte.



Des Outre-mer vers les Outre-mer : conditions à présenter à l’embarquement :



Présentation d’un test PCR Covid 19 négatif réalisé dans les 72h, à compter du 18 janvier, pour les passagers voyageant entre :

- Mayotte et la Réunion (déjà en vigueur),

- la Guyane et les Antilles,

- Saint-Martin/Saint-Barthélemy et la Guadeloupe/Martinique.



En revanche, pas d’obligation de test entre la Martinique et la Guadeloupe.



Justification d’un motif impérieux pour les passagers entre La Réunion et Mayotte, entre Guyane et Antilles et entre Saint-Martin et Guadeloupe/Martinique.