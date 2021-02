Outre-mer : avec les motifs impérieux, est-ce à l'agence de supporter les frais d'annulation ?

Et qui dit circonstances exceptionnelles dit alors absence de frais, car la décision a été prise à destination. Il n'y a donc pas de doute à ce niveau.



Ainsi, dans le second paragraphe de l’article L211-14 du Code du Tourisme, il est indiqué que " le voyageur a le droit de résoudre le contrat avant le début du voyage ou du séjour sans payer de frais de résolution si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l'exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. "



Et dans tous les cas, comme l'explique la secrétaire générale des EDV, que ce soit en dehors des frontières européennes ou non, la position sera compliquée à défendre.



" Il y a la théorie et la pratique, et dans le cas présent, mieux vaut se cantonner à la pratique. Je n'imagine pas un client qui ne serait pas remboursé, ne pas être entendu favorablement par un tribunal, " précise la secrétaire générale des EDV.



Le débat est clos.