P. Doucet (Terre d’Ailleurs) : « Faire au moins aussi bien qu'en 2025 et préserver l’équilibre »

« Tous nos clients ont été rapatriés avec l’aide des tours-opérateurs »

« J’ai moi-même payé des billets d’avion pour que des voyageurs rentrent plus vite. La priorité, c’est le client. »

« Si la loi dit que le tour-opérateur doit payer, alors il paie. Je ne suis pas philanthrope »

« On est des commerçants. Tout se discute. Si, dans une situation de crise, on peut aider, on le fait. Et derrière, ça peut se retrouver ailleurs, en soutien marketing par exemple. »

« Dès qu’on fait preuve de solidarité, on peut être perçu comme faible. »

« Il y a du chiffres en moins, c’est indéniable, mais les clients s’adaptent. Nous observons un basculement à l’opposé du Moyen Orient, vers le Canada ou l’Amérique du Sud »