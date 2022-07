Appli mobile TourMaG



PONANT hiver 2023-2024 : Un vent de nouveautés pour l'ouverture des ventes

Envoyer à un ami Partager cet article

67 départs, près de 30 itinéraires uniques dont une dizaine totalement inédits... Durant la saison hiver 2023/2024 , la flotte de PONANT sillonnera l’Asie, le golfe Persique, l’océan Indien, les Caraïbes, l’Amérique latine, l’Océanie et, pour la toute première fois en cette saison, la Norvège . Le calendrier des croisières vous réserve un foisonnement de découvertes inédites, des aventures en tout genre et de magnifiques rencontres. En dévoilant ses itinéraires, PONANT vous promet dès aujourd’hui des instants d'émerveillement à partager.

Rédigé par Michèle SANI le Jeudi 28 Juillet 2022

En Norvège vous rencontrerez les Samis, peuple autochtone des contrées parmi les plus septentrionales d’Europe, aux traditions ancestrales profondément liées à la nature de l'Arctique. À Alta, profitez de l’envoûtant spectacle des aurores boréales illuminant de leurs splendides couleurs le ciel polaire. Depuis Dammam vous découvrirez pour la première fois avec PONANT, Al-Ahsa, la plus vaste oasis au monde. Au large du Belize où se déploie l’une des plus grandes barrières de corail du monde, admirez le Blue Hole , l’un des dix plus beaux sites de plongée de notre planète . Au Sri Lanka, vous visiterez le parc national de Yala, sanctuaire naturel réputé pour abriter l’une des plus grandes concentrations de léopards au monde. Au Vanuatu, laissez-vous charmer par le spectacle des « water music women », ces chants traditionnels associés aux rythmes du tambour et réservés aux femmes… Une vaste palette d’expériences fidèles à la philosophie de PONANT en faveur d’un tourisme plus responsable.



Voici une sélection de croisières inédites programmées pour la saison hiver 2023-2024 :





« Splendeurs et civilisations orientales » Inédit

De Mascate, capitale portuaire du Sultanat d’Oman à Doha au Qatar, embarquez pour une croisière de 11 jours à bord du Bougainville. L’histoire et les civilisations du golfe Persique se révéleront entre architecture futuriste, anciennes cités marchandes et joyaux naturels. Le navire fera cap vers Sour port de pêche traditionnel omanais , les fjords de Musandam et les îles Daymaniyat . Véritable sanctuaire marin réputé pour la plongée et la randonnée palmée, cette escale inédite est une exclusivité PONANT. Viendront ensuite Dubaï aux gratte-ciels futuristes et audacieux, Abu Dhabi, sa Grande Mosquée et son nouveau musée du Louvre dessiné par Jean Nouvel, Dammam, porte d’entrée vers l’oasis Al-Ahsa et Manamat, capitale de Bahreïn. Carrefour des routes commerciales depuis l’Antiquité, elle est aujourd’hui aussi avant-gardiste que ses sœurs émiraties. Le voyage se termine à Doha une métropole à deux visages : une modernité absolue et un respect de ses traditions que l’on retrouve au cœur de ses vieux souks.



À noter : depuis Dammam (Arabie Saoudite) , les voyageurs PONANT ont la possibilité de découvrir, pour la première fois, le site d’Al-Ahsa, la plus vaste oasis au monde parcourue de canaux et classée au Patrimoine mondial de l’Unesco.



→ Découvrir la croisière



Et aussi :

Doha – Mascate, 11 jours – 10 nuits à bord du Bougainville (du 28 novembre au 8 décembre 2023). Une croisière musicale en partenariat avec RADIO CLASSIQUE en présence d'Alain Duault éditorialiste, poète, écrivain, musicologue et d’un plateau musical d’exception.



→ Découvrir la croisière



De, capitale portuaire du Sultanat d’Oman àau Qatar, embarquez pour une croisière de 11 jours à bord du Bougainville. L’histoire et les civilisations du golfe Persique se révéleront entre architecture futuriste, anciennes cités marchandes et joyaux naturels. Le navire fera cap versport de pêche traditionnel omanais , les fjords de Musandam et les îles Daymaniyat . Véritable sanctuaire marin réputé pour la plongée et la randonnée palmée, cette escale inédite est une exclusivité PONANT. Viendront ensuite Dubaï aux gratte-ciels futuristes et audacieux, Abu Dhabi, sa Grande Mosquée et son nouveau musée du Louvre dessiné par Jean Nouvel,, porte d’entrée vers l’oasiset, capitale de Bahreïn. Carrefour des routes commerciales depuis l’Antiquité, elle est aujourd’hui aussi avant-gardiste que ses sœurs émiraties. Le voyage se termine àune métropole à deux visages : une modernité absolue et un respect de ses traditions que l’on retrouve au cœur de ses vieux souks.: depuis Dammam (Arabie Saoudite) , les voyageurs PONANT ont la possibilité de découvrir,, le site d’Al-Ahsa, la plus vaste oasis au monde parcourue de canaux et classée au Patrimoine mondial de l’Unesco.Et aussi :(du 28 novembre au 8 décembre 2023). Une croisière musicale en partenariat avec RADIO CLASSIQUE en présence d'éditorialiste, poète, écrivain, musicologue et d’un plateau musical d’exception.

« Mosaïque caribéenne, entre mangrove et lagons » Inédit

À bord du Dumont-d’Urville au départ de Belize City, laissez-vous séduire par une croisière d’expédition au cœur des paysages luxuriants du Honduras, du Guatemala et du Belize. C’est au large du Belize que se déploie l’une des plus grandes barrières de corail du monde. Emergent de ses hauts fonds quelque 450 îles et ilots, les « cayes » ainsi que le fameux Blue Hole, le trou bleu aux 125 mètres de profondeur, et le Half Moon Caye, tous deux classés au patrimoine de l’Unesco. Le navire fera aussi escale à Punta Sal dont le parc national Jeannette Kawas à la végétation exubérante et à l’écosystème marin protégé donnent un formidable exemple de la biodiversité du Honduras.



Le navire rejoint ensuite Water Caye, site naturel offrant de magnifiques possibilités de plongées au cœur de la barrière de corail méso-américaine. Au cœur du pays garifuna, atteignable seulement par la mer, visitez Livingston (Guatemala), ville dont les habitants perpétuent une culture traditionnelle comme la musique, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco. Depuis la petite ville attrayante de Punta Gorda, la civilisation maya se dévoilera au détour de traditions ancestrales. Le Dumont-d’Urville fera alors cap vers Belize City, terme d’une croisière riche en découvertes.



À savoir : ce voyage donne la possibilité de plongée dans le Blue Hole - l’un des dix plus beaux sites de plongée au monde selon le commandant Cousteau - et Water Caye.



→ Plus d’informations sur ponant.com



Belize City – Belize City, à bord du Dumont-d’Urville . 5 départs, du 14 novembre au 12 décembre 2023, 8 jours – 7 nuits



→ Découvrir les croisières



À bord duau départ de Belize City, laissez-vous séduire par une croisière d’expédition au cœur des paysages luxuriants du, duet du. C’est au large du Belize que se déploie l’une des plus grandes barrières de corail du monde. Emergent de ses hauts fonds quelque 450 îles et ilots, les « cayes » ainsi que le fameux, le trou bleu aux 125 mètres de profondeur, et le, tous deux classés au patrimoine de l’Unesco. Le navire fera aussi escale àdont le parc national Jeannette Kawas à la végétation exubérante et à l’écosystème marin protégé donnent un formidable exemple de la biodiversité du Honduras.Le navire rejoint ensuite, site naturel offrant de magnifiques possibilités de plongées au cœur de la barrière de corail méso-américaine. Au cœur du pays garifuna, atteignable seulement par la mer, visitez(Guatemala), ville dont les habitants perpétuent une culture traditionnelle comme la musique, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco. Depuis la petite ville attrayante de, la civilisation maya se dévoilera au détour de traditions ancestrales. Lefera alors cap vers, terme d’une croisière riche en découvertes.: ce voyage donne la possibilité de plongée dans le Blue Hole - l’un des dix plus beaux sites de plongée au monde selon le commandant Cousteau - et. 5 départs, du 14 novembre au 12 décembre 2023, 8 jours – 7 nuits

« Découvertes et traditions nordiques » Inédit

Au départ de Tromso, PONANT propose pour la première fois en cette saison, un voyage inédit de 11 jours vers la Norvège, entre fjords majestueux, sommets enneigés et rencontres inoubliables. Si les conditions météos sont réunies, vous aurez peut-être la chance d'admirer le spectacle envoûtant que forment les aurores boréales. Cette croisière à bord du Bellot au-delà du cercle polaire arctique sera marquée par une immersion en pays Sami, un peuple autochtone éleveur de rennes. Le navire mettra ensuite cap au sud vers l’archipel des Lofoten et le féérique Trollfjorden, bras de mer séparant les deux archipels du nord du pays. Suivront entre autres deux escales inédites : Hammerfest l’une des villes les plus septentrionales du monde et, en faisant cap au sud, Honningsvag qui conduit au point le plus septentrional d’Europe, le cap Nord. C’est ici que se dresse, face à l’immensité de la mer de Barents, l’emblématique monument en forme de globe terrestre. Le Bellot naviguera également devant l’île aux Ours, à mi-chemin entre le cap Nord de la Norvège et le cap sud du Spitzberg. Au départ de Tromso, PONANT propose pour la première fois en cette saison, un voyage inédit de 11 jours vers la Norvège, entre fjords majestueux, sommets enneigés et rencontres inoubliables. Si les conditions météos sont réunies, vous aurez peut-être la chance d'admirer le spectacle envoûtant que forment les aurores boréales. Cette croisière à bord duau-delà du cercle polaire arctique sera marquée par une, un peuple autochtone éleveur de rennes. Le navire mettra ensuite cap au sud vers l’archipel deset le féérique, bras de mer séparant les deux archipels du nord du pays. Suivront entre autres deux escales inédites :l’une des villes les plus septentrionales du monde et, en faisant cap au sud,qui conduit au point le plus septentrional d’Europe, le cap Nord. C’est ici que se dresse, face à l’immensité de la mer de Barents, l’emblématique monument en forme de globe terrestre. Lenaviguera également devant, à mi-chemin entre le cap Nord de la Norvège et le cap sud du Spitzberg.

Le saviez-vous ?

Le nord de la Norvège se situe sous l'ovale auroral et au-dessus du cercle polaire arctique, ce qui en fait l'un des meilleurs endroits pour partir à la chasse aux aurores boréales qui s’étirent irisées de couleurs vertes, rouges, jaunes, roses ou violettes dans le ciel nocturne. Ainsi, la position de Tromso est idéale.



Tromso – Tromso, à bord du Bellot . 4 départs, du 1er au 31 mars 2024. 11 jours – 10 nuits.



→ Découvrir les croisières



Le nord de la Norvègesous l'ovale auroral et au-dessus du cercle polaire arctique, ce qui en fait l'un des meilleurs endroits pour partir à la chasse auxqui s’étirent irisées de couleurs vertes, rouges, jaunes, roses ou violettes dans le ciel nocturne. Ainsi, la position de Tromso est idéale.. 4 départs, du 1er au 31 mars 2024. 11 jours – 10 nuits.

« Expédition des Seychelles au Sri Lanka » Inédit

Des Seychelles au Sri Lanka en passant par les Maldives, l’océan Indien invite à une parenthèse captivante. Victoria, sur l’île de Mahé marque le point de départ de cette croisière d’expédition inédite de 16 jours à bord du Jacques-Cartier . L’archipel des Seychelles dévoilera ses plus belles îles et sa faune exceptionnelle : Praslin et sa splendide réserve naturelle de la vallée de Mai, sanctuaire naturel dédié à la biodiversité. Puis, Aride, la plus septentrionale aux milliers d’oiseaux. À Curieuse, les tortues millénaires d’Aldabra fascinent par leur majestueuse démarche. Enfin La Digue, ultime étape seychelloise avec la découverte de l’anse Source d’Argent, sa plage granitique, terrain de jeu de nombreuses espèces sous-marines visibles lors de captivantes sessions de plongée.



Cap sur le Sri Lanka. Telle une perle échappée du continent indien ce pays vous enchantera par la gentillesse naturelle et la générosité de ses habitants. Elle vous séduira par ses trésors, ses temples monumentaux et sa biodiversité unique. Galle, la vieille ville aux fortifications du XVIIIe siècle classée au patrimoine mondial de l’Unesco témoigne de l’héritage portugais et hollandais encore visible au détour de ses ruelles. Depuis Hambantota, le parc national de Yala, sanctuaire naturel réputé pour abriter l’une des plus grandes concentrations de léopards au monde, s’offrira aux passagers. Ours-paresseux, mangoustes, crocodiles, singes, buffles habitent également ce lieu magique.



À noter : les passagers auront aussi la possibilité de découvrir le parc d'Udawalawe où plus de 400 éléphants sauvages se promènent en totale liberté. À la croisée des échanges maritimes entre l’Europe et l’Asie, Colombo, capitale du Sri Lanka marquera la fin de cette aventure unique, aux mille parfums et couleurs.



Mahé – Colombo, à bord du Jacques-Cartier . Du 4 au 19 janvier 2024, 16 jours – 15 nuits



→ Découvrir la croisière



Des Seychelles au Sri Lanka en passant par les Maldives, l’océan Indien invite à une parenthèse captivante., sur l’île de Mahé marque le point de départ de cette croisière d’expédition inédite de 16 jours à bord du. L’archipel des Seychelles dévoilera ses plus belles îles et sa faune exceptionnelle :et sa splendide réserve naturelle de, sanctuaire naturel dédié à la biodiversité. Puis,, la plus septentrionale aux milliers d’oiseaux. À, les tortues millénaires d’Aldabra fascinent par leur majestueuse démarche. Enfin, ultime étape seychelloise avec la découverte de l’anse Source d’Argent, sa plage granitique, terrain de jeu de nombreuses espèces sous-marines visibles lors de captivantes sessions de plongée.Cap sur. Telle une perle échappée du continent indien ce pays vous enchantera par la gentillesse naturelle et la générosité de ses habitants. Elle vous séduira par ses trésors, ses temples monumentaux et sa biodiversité unique., la vieille ville aux fortifications du XVIIIe siècle classéetémoigne de l’héritage portugais et hollandais encore visible au détour de ses ruelles. Depuis, sanctuaire naturel réputé pour abriter l’une des plus, s’offrira aux passagers. Ours-paresseux, mangoustes, crocodiles, singes, buffles habitent également ce lieu magique.: les passagers auront aussi la possibilité de découvriroù plus de 400 éléphants sauvages se promènent en totale liberté. À la croisée des échanges maritimes entre l’Europe et l’Asie,, capitale du Sri Lanka marquera la fin de cette aventure unique, aux mille parfums et couleurs.. Du 4 au 19 janvier 2024, 16 jours – 15 nuits

« Aventure entre Madagascar et les Mascareignes » Inédit

Une croisière d’expédition inédite de 14 jours pour admirer, entre nature sauvage et faune endémique, le spectacle de l’incroyable beauté des îles de l’océan Indien. Depuis Port-Louis, capitale portuaire de l’île Maurice, le navire mettra le cap sur la côte est de Madagascar, la plus grande île de l’océan Indien pour deux escales inédites, l’île Sainte-Marie jadis repaire de pirates et, à l’extrême sud, l’île aux Nattes un trésor à découvrir. Sa barrière de corail se devine dans les eaux limpides de son lagon parcouru de piscines naturelles. Ici, le temps se partage entre baignades et rencontres avec la population locale. Avant de quitter celle qu’on nomme « l’île Rouge » profitez d’une visite de Tamatave. Cette ville côtière chargée d’histoire garde de nombreux vestiges du XIXe siècle.



Le navire fera ensuite route à l’est vers l’archipel des Mascareignes en faisant escale à La Réunion, île à grand spectacle, aux reliefs ciselés, aux cirques gigantesques et territoire du piton de la Fournaise. Ce volcan, l’un des plus actifs au monde est situé dans une zone classée au patrimoine mondial par l’Unesco. Le voyage se poursuit vers Rodrigues une petite île méconnue, hors du temps, décrite dans l’un des romans à succès de Jean-Marie Le Clézio (« Voyage à Rodrigues »). Il s’achève ensuite sur l’île Maurice qui fut l’un des principaux comptoirs de la Compagnie des Indes. Sa capitale, Port Louis, en a gardé un héritage multiculturel unique auquel s’ajoutent la douceur de ses plages de sable fin, la beauté de ses eaux turquoise et de ses parcs et jardins fleuris.



Port Louis – Port Louis, à bord du Jacques-Cartier et du Champlain . 3 départs, du 3 au 16 décembre 2023, 14 jours – 13 nuits



→ Découvrir la croisière



Une croisière d’expédition inédite de 14 jours pour admirer, entre nature sauvage et faune endémique, le spectacle de l’incroyable beauté des îles de l’océan Indien. Depuis Port-Louis, capitale portuaire de l’île Maurice, le navire mettra le cap sur la côte est de Madagascar, la plus grande île de l’océan Indien pour deux escales inédites,jadis repaire de pirates et, à l’extrême sud,un trésor à découvrir. Sa barrière de corail se devine dans les eaux limpides de son lagon parcouru de piscines naturelles. Ici, le temps se partage entre baignades et rencontres avec la population locale. Avant de quitter celle qu’on nomme « l’île Rouge » profitez d’une visite de. Cette ville côtière chargée d’histoire garde de nombreux vestiges du XIXe siècle.Le navire fera ensuite route à l’est vers l’archipel des Mascareignes en faisant escale à, île à grand spectacle, aux reliefs ciselés, aux cirques gigantesques et territoire du piton de la Fournaise. Ce volcan, l’un des plus actifs au monde est situé dans une zone classée au patrimoine mondial par l’Unesco. Le voyage se poursuit vers Rodrigues une petite île méconnue, hors du temps, décrite dans l’un des romans à succès de Jean-Marie Le Clézio (« Voyage à Rodrigues »). Il s’achève ensuite surqui fut l’un des principaux comptoirs de la Compagnie des Indes. Sa capitale,, en a gardé un héritage multiculturel unique auquel s’ajoutent la douceur de ses plages de sable fin, la beauté de ses eaux turquoise et de ses parcs et jardins fleuris.. 3 départs, du 3 au 16 décembre 2023, 14 jours – 13 nuits

« De la Nouvelle-Calédonie à la Micronésie » Inédit

À bord du Soléal , les passagers embarqueront pour une croisière unique de 17 jours au cœur des îles isolées du Pacifique, entre cultures locales riches et fonds marins exceptionnels. Nouvelle-Calédonie, Vanuatu, îles Salomon, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Micronésie... des noms qui font rêver pour des archipels du bout du monde, des îles tropicales idylliques, des plages de sable blanc bordées d’eau cristalline aux fonds d’une rare beauté. Le navire qui partira de Nouméa débutera son voyage par l’archipel des Loyauté et sa sublime île de Lifou aux paysages de carte postale. La croisière se poursuivra vers Vanuatu considéré comme l’un des pays les plus heureux au monde.



Le navire rejoindra ensuite les îles Salomon. Au programme, rencontre avec les populations locales et baignades. Après une escale en Papouasie-Nouvelle-Guinée, les mystères de la Micronésie s’offriront à vous. Perdue au cœur du Pacifique Nord, fortement marquée par la Seconde Guerre mondiale, elle recèle un véritable musée sous-marin d’épaves de la flotte militaire terrestre, aérienne et maritime japonaise. Les côtes du lagon de Chuuk et l’île de Pulap conservent encore les traces d’un passé tragique. Poussière d’îles et d’atolls, la Micronésie bénéficie d’un environnement exceptionnel. Ses fonds marins sont la promesse de plongées inoubliables. A terre, les plages de sable blanc, cocotiers et villages aux traditions fortement ancrées déroulent leurs charmes à l’instar des atolls de Lamotrek, d'Ifalik et de Gaferut. La croisière s’achèvera à Guam, plus grande île volcanique de Micronésie dans l’archipel des Mariannes.



A savoir :

La Micronésie (« les petites îles ») est, avec la Mélanésie et la Polynésie, l'une des trois grandes régions que l'on distingue couramment en Océanie. Indépendants depuis 1990 les États fédérés de Micronésie sont situés dans les îles Carolines au sud-ouest de l’océan Pacifique et à l’est des Philippines. Ils sont composés de 607 îles réparties sur 2 860 kilomètres.



Nouméa – Guam, à bord du Soléal . Du 8 au 24 mars 2024, 17 jours – 16 nuits



→ Découvrir la croisière À bord du, les passagers embarqueront pour une croisière unique de 17 jours au cœur des îles isolées du Pacifique, entre cultures locales riches et fonds marins exceptionnels.... des noms qui font rêver pour des archipels du bout du monde, des îles tropicales idylliques, des plages de sable blanc bordées d’eau cristalline aux fonds d’une rare beauté. Le navire qui partira dedébutera son voyage paret sa sublimeaux paysages de carte postale. La croisière se poursuivra versconsidéré comme l’un des pays les plus heureux au monde.Le navire rejoindra ensuite les. Au programme, rencontre avec les populations locales et baignades. Après une escale en, les mystères de las’offriront à vous. Perdue au cœur du Pacifique Nord, fortement marquée par la Seconde Guerre mondiale, elle recèle un véritable musée sous-marin d’épaves de la flotte militaire terrestre, aérienne et maritime japonaise. Les côtesconservent encore les traces d’un passé tragique. Poussière d’îles et d’atolls, la Micronésie bénéficie d’un environnement exceptionnel. Ses fonds marins sont la promesse de plongées inoubliables. A terre, les plages de sable blanc, cocotiers et villages aux traditions fortement ancrées déroulent leurs charmes à l’instar des. La croisière s’achèvera à, plus grande île volcanique de Micronésie dans l’archipel des Mariannes.est, avec607 îles réparties sur 2 860 kilomètres.. Du 8 au 24 mars 2024, 17 jours – 16 nuits

Contact



Email : reservation@ponant.com

Téléphone : 04 91 16 16 28



Site web : www.ponant.com



Pour toute information complémentaire, contactez les Conseillers Croisières PONANT :04 91 16 16 28

Lu 202 fois Notez

Dans la même rubrique : < > PONANT donne un souffle nouveau aux expéditions tropicales (Hiver 2022/2023) Espagne, Maroc, Grèce ou encore Canal de Suez, les itinéraires exclusifs des croisières CroisiEurope !