PSE : Frequent Flyer Travel Paris se sépare de 55% de ses effectifs

TourMaG.com - A quel moment avez-vous pris la décision de mettre en place un Plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE) ?



Julia Vulcain : Alors permettez-moi de revenir un peu arrière.



Nous avons mis nos équipes en télétravail quelques semaines avant le confinement. En termes d'organisation, cela n'a pas été un problème, car nous avions mis en place le télétravail depuis plusieurs années déjà au sein de FFTP.



Depuis le mois de février, nous enregistrions des annulations en cascade en raison de la fermeture de plusieurs pays.



Et fin mars, nous nous sommes rendus compte que l'ampleur des dégâts allait être catastrophique. Au mois de mai, nous avons pris la décision de mettre en place un PSE.



C'est une décision très compliquée et très douloureuse. D'un point de vue administratif, c'est également très complexe et nous avons pu compter sur les conseils de l'Inspection du travail. Je pense que nos collaborateurs ont compris pourquoi nous avons dû prendre une telle décision.



Il y a un an, personne n'aurait pu imaginer cette situation, nous avions même des difficultés de recrutement...



TourMaG.com - Les aides du gouvernement, notamment l'activité partielle, ne vous permettaient pas de tenir plus longtemps ?



Julia Vulcain : Le chômage partiel ne permet pas de payer toutes les charges fixes malheureusement. A un moment donné, il faut savoir préserver l'outil de production avant d'être dans un engrenage et un gouffre financier trop important.



Nous avons établi des prévisions qui se sont révélées plus optimistes que la situation réelle…



TourMaG.com - Le PSE a concerné près de 55% de vos effectifs, est-ce bien cela ?



Julia Vulcain : Oui. Nous étions 127 salariés dont des CDD, des stagiaires qui n'ont pas été renouvelés. Il reste actuellement 57 personnes en CDI. Entre temps nous avons aussi eu quelques démissions.



Le CSE (Comité Social et Economique) a été convoqué début juin. Les premiers départs ont eu lieu en septembre. Nous avons eu le retour de la Direccte (Direction Générale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi) mi-juillet, mais nous avons souhaité qu'aucun licenciement n'intervienne avant septembre.



Nous voulions que les collaborateurs puissent passer un été acceptable, même si les premières notifications allaient avoir lieu en septembre.



Tous les services ont été concernés : services généraux, services techniques, marketing, administratifs et les conseillers voyages. Nous avons aussi pris la décision de fermer nos activités MICE et loisirs pour nous recentrer sur le business travel.



Au regard des métiers hyper spécialisés et de la conjoncture, nous savons qu'il sera compliqué pour nos collaborateurs de retrouver de l'emploi directement.



Nous avons mis en place un plan d'accompagnement de retour à l'emploi qui prévoit un bilan de compétences notamment.



Nous avons également abondé le CPF (Compte personnel de formation) et mis en place une cellule d'écoute psychologique.



Nous avons également prévu une clause d'embauche prioritaire de 18 mois au lieu des 12 mois réglementaires pour permettre la réintégration au sein des équipes si la reprise venait à être plus rapide que prévu.