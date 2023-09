Parcours client, Grands Evènements : Atout France dévoile les lauréats

1. Paris je t'aime : application « My Paris je t’aime » de l’Office de Tourisme et des Congrès de Paris proposant des itinéraires touristiques « tout en un ».



2. Affluences : Une application permettant au visiteur de connaitre, en amont et en temps réel, la fréquentation des sites touristiques.



3. Nannybag : Une application proposant un système de consigne de bagages/conciergerie en permettant de connecter les visiteurs avec des « Nannies » (commerces ou hôtels partenaires).



4. Cruncho : Un guide urbain enrichi.



5. TravelAssist : Une application proposant un système d’assistant personnel de voyage (service de conciergerie, réservation de billet, etc.). Solution BtoB initiée en partenariat avec les agences de voyages, l’application permet de répondre à toute question, 24h/24 et 7 jours/7, où que se trouvent les touristes.



6. OOrion : Une application s’appuyant sur l’intelligence artificielle dédiée aux personnes déficientes visuelles afin de faciliter le confort de visite par la caméra de leur téléphone portable.



7. roadBOOK : Une solution de recommandations personnalisées émanant des conseillers de séjours des offices de tourisme, pour les voyageurs souhaitant profiter au mieux des événements.



8. Ezymob : Une solution de guidage (réservation de logement, détection de sièges libres, etc.) destinées aux touristes en situation de handicap sur les sites d’accueil olympiques.



9. Themis X : La donnée partagée pour créer davantage de valeur entre exploitants touristiques.



10. GuideMeFrance : Le guide digital intelligent qui permet de profiter du meilleur de la ville grâce à de la diffusion d’informations en temps réel pour les touristes avec de fortes contraintes de temps sur le territoire (croisiéristes, transit, etc.).



11. Alfred Travel : Un service de livraison sur-mesure de valises entre le lieu d’hébergement et l’aéroport ou la gare.



12. Ici Toilettes : Un service de repérage d’une nouvelle offre de toilettes (complétant les sanitaires publics) implantée chez des commerçants volontaires.



13. Jooks : Une application permettant de découvrir des destinations et itinéraires touristiques en courant, en marchant, à vélo ou en fauteuil roulant.



14. Turtle : Une application permettant de profiter d’un service de vélo avec chauffeur