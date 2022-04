Paris-CDG : le point sur les chantiers du premier aéroport français

Si le T1 reste fermé à CDG, ce n’est plus pour cause sanitaire mais bien de travaux.Depuis 2018, la liaison des 3 satellites de ce terminal historique est en marche et devrait être terminée pour la fin d’année 2022. Un nouveau bâtiment de 36 000 m2 relié aux satellites 1 et 3 prendra aussi forme.Le but :(contre 9 avant le Covid).