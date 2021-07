Paris Gare de Lyon : la Galerie des Fresques s'est refait une beauté (photo)

Ces deux dernières sont les seules à avoir un auteur certifié , puisqu'elles sont signées du peintre marseillais Jean-Baptiste. Pour les autres les documents d'authentification ont été perdus.



Outre l'importance patrimoniale des oeuvres, le lieu qui fut au moment de sa conception la salle des départs de la Gare de Lyon est devenu la véritable colonne vertébrale de l'infrastructure ferroviaire.



Reliant les zones de quais des Halls 1 et 2 de la gare, la Galerie des Fresques aura pour mission première de fluidifier les déplacements en gare des voyageurs, dans un espace sublimé.



Cette restauration a été rendue difficile suite à des dégradations occasionnées par des jets d’eau lors d’un incendie de toiture en 2014.



" Une peinture de 100 m de long, c’est exceptionnel ! Quand on restaure une peinture, on est au service de l’œuvre d’art, avec nos pinceaux et nos couleurs.



À travers toutes les étapes du travail, on rentre dans l’œuvre au fur et à mesure, on comprend comment elle a été peinte, quels pinceaux ont été utilisés, l’histoire qu’elle raconte, " confie Marie Parant-Andaloro, une des restauratrices.