Grève SNCF : perturbations à prévoir sur l'axe TGV Atlantique

Un appel à la grève sur l’axe TGV Atlantique a été lancé par les organisations syndicales CGT-Cheminots, SUD-Rail et CFDT-Cheminots concernant les conditions de travail et de rémunération des personnels.



la SNCF précise dans un communiqué que "des négociations sociales ont été menées depuis plusieurs jours et malgré les avancées faites par la direction de l’axe TGV Atlantique, elles n’ont pas pu trouver une issue favorable à ce stade."



Le trafic sera donc perturbé ce week-end sur les TGV Inoui et OuiGo de et vers la Bretagne, les Pays de la Loire, le Centre Val de Loire, la Nouvelle Aquitaine et l’Occitanie.



Vendredi 22 octobre 2021, il faudra compter 9 trains sur 10 en circulation. Ce week-end, samedi 23 octobre 8 trains sur 10 seront en circulation et dimanche 24 octobre, seuls 2 trains sur 3 seront assurés.