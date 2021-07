Paris Ile-de-France : 1 500 visites guidées offertes aux Franciliens cet été

Du fait de l'effondrement de la fréquentation touristique à Paris Île-de-France depuis le premier confinement, les guides-conférenciers ont été parmi les acteurs du tourisme les plus impactés par la quasi-absence de touristes étrangers.



Afin de soutenir cette profession en difficulté, la Région Île-de-France avec le CRT propose 1 500 visites guidées offertes aux Franciliens durant 10 week-ends pendant la période estivale.



Visite de groupe, Point parole, Croisière guidée... Covid-compatibles, l'organisateur a la liberté de choisir les formats de visite qu'il souhaite.



Cette action est financée par la région et mise en œuvre par le CRT, permettant ainsi de renforcer aussi le partenariat avec les Offices de Tourisme et de nombreux sites touristiques de Paris Région. Elle est menée de concert avec les 4 fédérations de guides-conférenciers de France : Fédération nationale des Guides Interprètes Conférenciers FNGIC, Syndicat professionnel des Guides Interprètes Conférenciers SPGIC, Syndicat National des Guides Conférenciers SNGC et Association Nationale des Guides conférenciers des Villes et Pays d'Art et d'Histoire ANCOVART.