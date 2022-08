Paris : un premier bilan estival qui met du baume au cœur

Ce dernier mois de juillet a permis d’afficher(+0,5 pt vs 2019) etEn revanche, les performances touristiques en août sont traditionnellement plus en retrait. Le taux d’occupation hôtelier pour le week-end du 15 août, dans Paris intra-muros, était de proche de 70%.Les réservations aériennes internationales pour la rentrée sont, à date, encore en retrait par rapport à 2019.Une bonne dynamique a été observée au printemps et au début de l’été, puis ces réservations ont marqué le pas en juillet (-19% vs 2019, contre +4% au mois de juin). Ce recul est perceptible pour l’Europe (-11,4% vs 2019) et pour l’Amérique du Nord (-6,2%)., mais plus modestes qu’escompté, avec des arrivées aériennes internationales estimées à -19,1% vs 2019, dont -7,7% pour l’Amérique du Nord et -3,3% pour l’Europe. Le marché britannique devrait répondre présent, avec des arrivées prévues à +12,3% vs 2019., notamment lors des salons. Le taux d’occupation hôtelier dans Paris intra-muros pendant le salon Maison&Objet , du 8 au 12 septembre, est à date de 70%.