Parole de Travel Manager : "L'impact RSE prend de plus en plus d'ampleur" L'interview de Marie Boulliat, responsable de projet mobilité chez Lidl.

Mobilité, RSE, norme NDC, service client… TourMaG.com aborde les missions du travel manager et sa relation avec la TMC et ses fournisseurs avec Marie Boulliat, responsable de projet mobilité pour l’enseigne de supermarché Lidl. Interview.

Rédigé par Caroline Lelievre le Lundi 25 Avril 2022

TourMaG.com : Que représente aujourd’hui l’enseigne Lidl ?



Marie Boulliat : Lidl est une enseigne de supermarché implantée en France depuis 32 ans.



Aujourd’hui, elle compte 40 000 salariés, 1570 supermarchés et 25 plateformes logistiques dans l’hexagone.



Je suis responsable de projet mobilité au sein du pôle mobilité, qui regroupe une équipe de 7 personnes. Nous gérons la partie travel management au niveau national, la flotte automobile et intervenons pour le MICE, sur la partie validation financière.



TourMaG.com : La crise sanitaire a-t-elle impacté la mobilité de vos collaborateurs ?



Marie Boulliat : Nous avons connu peu d’impacts par rapport à d’autres secteurs d’activités, car nos magasins sont restés ouverts tout au long de la crise.



L’activité se poursuivant, des déplacements ont continué eux-aussi, mais ont été réduits en fonction des



En 2020, l’activité travel a diminué de 40% et de 20% en 2021. Aujourd’hui, depuis la fin complète des restrictions, nous avons retrouvé un volume normal des déplacements.



"Beaucoup d’alternatives au transport se sont démocratisées avec la crise sanitaire." TourMaG.com : Est-ce que ces mois de crise ont fait évoluer le rôle du Travel Manager ?



Marie Boulliat : La pandémie du covid-19 et les nombreuses restrictions qui l’ont accompagné nous ont obligés à plus de communication avec nos fournisseurs et nos collaborateurs.



Certains de nos salariés sont autonomes dans leurs réservations. D’autres font appel à des chargés de voyages formés par nos soins. Jusqu’en juin dernier, 250 chargés de voyages répartis sur chaque plateforme assuraient les réservations pour un ensemble de personnes.



Depuis, nous avons choisi de responsabiliser le voyageur, nous ouvrons l’outil de réservation à un plus grand nombre de salariés. L’adoption de ce dernier est très bonne !



Je travaille chez Lidl depuis 7 ans, nous avons toujours été organisés en pôle mobilité au sens large.



Ce mode de fonctionnement, avec la convergence des activités, travel management, fleet et Mice se développe.



TourMaG.com : A l’avenir, y aura-t-il moins de déplacements professionnels ?



Marie Boulliat : Oui, je pense que tous secteurs d’activités confondus, beaucoup d’alternatives au transport se sont démocratisées avec la crise sanitaire. L’impact



A mon avis, dans l’ensemble, on se déplacera moins et mieux. Les déplacements sont plus réfléchis, avec des interrogations au sujet des fournisseurs : est-ce que mon hôtel est responsable ? Est-ce que je prends un véhicule électrique ? Un transport en commun ? Le train ?



Reporting RSE : "nous souhaitons le mettre en place sur les émissions de CO2" TourMaG.com : Comment répondez-vous aux enjeux RSE au sein de Lidl ?



Marie Boulliat : C’est un sujet très présent en entreprise, dans l’activité grande distribution, comme sur la partie travel management.



Nous avons intégré la notion RSE à nos appels d’offres, nous scrutons ce que proposent les fournisseurs, pour avoir des partenaires qui correspondent à nos chartes.



Nous favorisons le train à l’avion. Idem pour l’utilisation de la voiture électrique sur des circuits d’une journée, avec le même point de départ et d’arrivée. Nous avons également déployé le covoiturage sur toute la France.



Notre Car policy a été retravaillée pour encourager la transition écologique. Certaines catégories de salariés peuvent uniquement choisir des véhicules hybrides ou électriques. Pour accompagner ce changement, nous installons des bornes électriques dans les plateformes logistiques, en supermarchés et aux domiciles des salariés.



Aujourd’hui, nous avons mis en place un reporting sur les coûts des déplacements par service, à termes, nous souhaitons le mettre en place sur les émissions de CO2, afin d’impliquer davantage les chefs de service et salariés.



Sur la partie sociale, des horaires de déplacement sont en place, pour préserver le confort des collaborateurs et ne pas impacter la vie privée.



TourMaG.com : Après deux ans de crise sanitaire, quels services attendez-vous d’une TMC ?



Marie Boulliat : Plus que proposer un outil, la TMC doit valoriser l’humain.



Nous travaillons avec Havas Voyages. Sans l’humain, la gestion de la crise aurait été très compliquée, que ce soit à travers la communication, les conseils, les infos par rapport aux fournisseurs aériens ou ferroviaires ou encore la modification, l’annulation de billets.



Au niveau opérationnel, la réactivité et la flexibilité sont très importantes. De même que le support vis-à-vis des voyageurs.



Nous attendons de l’agence qu’elle nous apporte des conseils sur nos axes d’optimisation, des nouveautés du secteur qui peuvent nous impacter et que l’on peut améliorer ou non.



TourMaG.com : Dans quel sens aimeriez-vous voir évoluer ce service ?



Marie Boulliat : L’idéal serait d’avoir un seul outil. Aujourd’hui, ils sont démultipliés. Le salarié a une application pour réserver son déplacement et l’hôtel, une seconde pour le VTC, une autre pour le taxi, encore une pour le parking, ou le moto taxi, les transports en commun, le covoiturage…



Ce serait plus simple d’avoir un seul et même outil, ne serait-ce que sur le travel, qui englobe l’ensemble du process de réservation.

"Il peut y avoir des évolutions sur le marché qui justifient que le business model évolue aussi" TourMaG.com : Des TMC souhaitent mettre fin ou faire évoluer les transaction fees. Êtes-vous favorable à une évolution du mode de rémunération des agences de voyages ?



M. B. : Nous partons du principe que la relation avec nos fournisseurs et celle d’un partenariat à long terme. Il doit être gagnant/gagnant.



Il peut y avoir des évolutions sur le marché qui justifient que le business model évolue aussi.



Il y a un calcul à faire de notre côté. Nous devons mesurer l’impact que ça peut avoir chez nous, au niveau économique et opérationnel, avant d’en discuter avec le fournisseur. Chacun doit y trouver son compte.



Pour l’instant, nous n’avons pas été sollicités sur le sujet. Il n’y a pas de discussions en cours.



TourMaG.com : Que pensez-vous de la norme NDC ?



M. B. : Cela fait tellement d’années que l’on en parle ! Et pourtant ça reste un sujet encore assez flou.



Je trouve ça intéressant de pouvoir intégrer des services ancillaires dans le prix du billet sur les outils.



Mais derrière, cela va nous obliger à repenser notre politique voyage, à l’appréhender d’une façon différente car les gens pourront ajouter ces services, qu’ils n’avaient pas l’habitude de souscrire.



Il va aussi falloir revoir la manière dont j’analyse mes dépenses. Il y aura peut-être des coûts supplémentaires. Comment comparer les billets d’avion ? A mon avis, il y aura un travail à faire en interne sur ce sujet.



Aujourd’hui, on ne sait pas vraiment comment cela va se matérialiser dans les outils et l’impact tarifaire que ça aura.



Surcharge carburant durable d'Air France : "il ne faut pas toujours tout réimpacter sur le client" TourMaG.com : Que pensez-vous de la surcharge carburant durable d'Air France ?



M.B. : Je comprends le partage des coûts, mais il ne faut pas toujours tout réimpacter sur le client. Il n’y a pas de discussion en amont.



Il faut prendre des initiatives en termes de carburant durable, faire évoluer le marché, mais cela doit rester un partage des coûts pour que toutes les parties prenantes soit intégrées.



Il serait intéressant de savoir comment cette surcharge est réinvestie pour ne pas avoir l’impression qu’il s’agit d’une taxe déguisée.



Idem pour la surcharge GDS suspendue temporairement.



Lire aussi : NDC : la surcharge d'Air France saute... temporairement !



TourMag.com : La politique voyages de Lidl est-elle plutôt souple ?



M.B. : Oui, nous la faisons évoluer régulièrement. Dernièrement, nous avons intégré les véhicules électriques pour la location de voiture, en lien avec l’évolution du marché.



Elle est aussi assez simple, car elle ne concerne que le marché domestique.



TourMaG.com : Quid de l'open-booking ?



M. B. : Nous en avons très peu. Il reste toujours quelques récalcitrants, mais dans l’ensemble, les outils et canaux sont adoptés.



Un travail important de communication, de sensibilisation et de formation a été effectué.



