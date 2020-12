Partenariat stratégique : le Groupe Avico et Regio Lease convolent Avico entre au capital de Regio Lease

Envoyer à un ami Imprimer Partager cet article

Fort de son expertise dans l’affrètement et la gestion d’actifs aéronautiques, le Le Groupe Avico, et Regio Lease, leader européen de la gestion de la navigabilité des aéronefs ont trouvé un accord afin de se rapprocher concrètement et durablement après plusieurs années de collaboration.

Rédigé par La Rédaction le Lundi 14 Décembre 2020





Au fil des années, Laurent LE MINH LOC, Président et Dirigeant Responsable de Regio Lease et Mourad MAJOUL, Président fondateur d’Avico ont progressivement avancé et dessiné les contours d’un projet plus ambitieux.



Cet investissement à hauteur de 30% du capital de Regio Lease par Avico Asset Management marque pour les deux parties une confiance en l'avenir des métiers d’accompagnement des propriétaires et d’exploitants avion.



Regio Lease et le Groupe Avico ont la volonté d’apporter service et valeur ajoutée à leurs partenaires. Ce rapprochement donne à Regio Lease l’apport des relais commerciaux d’Avico, et lui fournit un surcroît significatif de compétences techniques sur ses métiers. Depuis de nombreuses années et sur de nombreux projets, Regio Lease et le Groupe Avico ont été amenés à travailler ensemble.Au fil des années, Laurent LE MINH LOC, Président et Dirigeant Responsable de Regio Lease et Mourad MAJOUL, Président fondateur d’Avico ont progressivement avancé et dessiné les contours d’un projet plus ambitieux.Cetpar Avico Asset Management marque pour les deux parties une confiance en l'avenir des métiers d’accompagnement des propriétaires et d’exploitants avion.Regio Lease et le Groupe Avico ont la volonté d’apporter service et valeur ajoutée à leurs partenaires. Ce rapprochement donne à Regio Lease l’apport des relais commerciaux d’Avico, et lui fournit un surcroît significatif de compétences techniques sur ses métiers.

Apporter services et valeur ajoutée L’objectif est également de créer de nouvelles synergies, pour proposer de nouveaux services aux compagnies aériennes, aux Lessors et aux investisseurs dans les actifs aéronautiques, intégrant et adressant l’ensemble des problématiques des propriétaires et d’opérateurs d’avions, sur l’ensemble du cycle de vie des aéronefs et de leur exploitation.



« Outre les compétences et la qualité des équipes Regio Lease, c'est avant tout une vision et un projet commun entre les deux équipes dirigeantes qui donnent tout leur sens à cet investissement, et nous sommes ravis de nous rapprocher durablement de Laurent et de ses équipes » déclare Mourad Majoul, fondateur et président du Groupe Avico.

Regio Lease est une société de conseil en gestion de la navigabilité créée en 2003, basée à Orly avec 3 pôles d’expertise : la gestion et le maintien de la navigabilité pour des avions opérés ou en stockage, la revue du maintien de la navigabilité, et le conseil pour les immatriculations et des transitions d’aéronefs entre deux compagnies locataires successifs.



Elle génère un chiffre d'affaires de 6 M€ en 2019 et propose des services très largement digitalisés. L’activité CAMO de Regio Lease est certifiée par l’EASA (European Aviation Safety Agency), la BCAA (Bermuda Civil Aviation Authority), Caïman, Guernesey et Ile de Man.



Premier courtier français et acteur majeur de l’affrètement en Europe, a été fondé en 1996 par Mourad Majoul, aujourd’hui président du Groupe Avico. Avec l’appui de ses 350 collaborateurs de 20 nationalités différentes, le Groupe a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 150 M€ en 2019. Avico est présent dans 11 pays d’Europe, d’Amérique et d’Afrique, et noué de solides relations avec ses partenaires au Moyen Orient et en Asie.



Lu 116 fois

Notez



Dans la même rubrique : < > Corsair : feu vert de l'UE aux aides de l'Etat World 2 Fly : Iberostar lance sa compagnie aérienne