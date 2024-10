Partez à la découverte de San Marino, la plus ancienne république au monde

Les centres historiques de San Marino, Borgo Maggiore et le mont Titano sont inscrits au patrimoine mondial de l’humanité du fait de son authenticité et de son identité inchangée au fil des siècles. Grâce à sa position au sommet du mont Titano, la cité n’a pas été affectée par les transformations urbaines intervenues depuis l’avènement de l’ère industrielle jusqu’à nos jours. Le Palazzo Pubblico : Cet édifice Renaissance en style néogothique (1894) témoigne de la riche Histoire du pays, grâce aux différentes oeuvres décorant les salles du palais, dont la splendide Salle du Conseil ou siège désormais le gouvernement.(les trois Tours) Guaita Montale : Érigées entre le XIe et le XIVe siècle, cet ensemble médiéval constitue un véritable trésor par son architecture et sa localisation à flanc de montagne. La Basilica de Saint-Marin : Construite au début du XIXe siècle en style néoclassique sur les fondations de l'église romane préexistante. Galerie Nationale de Saint-Marin : La galerie nationale d'art moderne et contemporain de Saint-Marin se trouve dans la Logge dei Volontari (Loges des Volontaires), un magnifique bâtiment construit à la fin des années 1930. Passo delle Streghe (le Chemin des Sorcières) : Situé entre les deux tours Guaita et Cesta, le charmant Passo delle Streghe donne une impression de muraille de chine, et offre des vues étonnantes et splendides sur la côte adriatique. Cava dei Balestrieri (Carrière des Arbalétriers) : Ouverte et utilisée au cours du XIXe siècle pour l'extraction de la pierre nécessaire à la reconstruction du Palais Public, cette carrière est aujourd'hui utilisée comme site d’entraînement des arbalétriers de la Fédération des Arbalétriers de Saint-Marin, lieu de nombreux tournois d'arbalète au niveau national et international, et accueille aussi des évènements (concerts, expositions ou fêtes estivales).: L'artillerie de la Guardia di Rocca est en service au Palais Public où la cérémonie de la relève de la garde a lieu tous les jours pendant l'été. Même si Saint -Marin est un état neutre et abrite l’une des plus petits corps militaires au monde, les soldats font la fierté de ses habitants et assurent le folklore de la ville.: Inauguré en 1959, il permet de se rendre au coeur de la capitale, reliant Borgo Maggiore et la vieille ville de Saint-Marin en moins de 2mn sur un dénivelé de plus de 200 mètres. Les vues sont à couper le souffle.San Marino est un écrin de verdure et perché sur le mont Titano. Véritable paradis pour les amoureux de nature et de vacances au grand air, la destination permet de se ressourcer en prenant de la hauteur, avec des panoramas à couper le souffle, du haut du piton rocheux de 739m. Plus de 61km2 à découvrir au fil des sentiers qui sont accessibles à pied ou à vélo, et permettent d’observer la faune et la flore locale. Le décor est posé entre paysages rocheux, prairies, garrigues et forêts, San Marino offre une grande variété de paysages et une large palette d’activités de plein air pour les randonneurs avertis ou les visiteurs d’une journée. Au programme : Trekking, cyclisme , escalade, natation…Ici, on prend le temps de façonner son oeuvre, de vérifier chaque détail. Que ce soit de la poterie, des bijoux ou des tuniques estivales, le travail manuel est ici un art de vivre. Les émotions prennent ici la forme d'objets anciens à convoiter, à acheter et à préserver tels : des timbres rares, des pièces de monnaie précieuses de la République de Saint-Marin (à l'Office national de philatélie et de numismatique) et des poteries traditionnelles.Ici, on a toujours pris le temps de valoriser les principes de bases, et de respecter le rythme de la nature, l’agriculture locale en est un bon exemple. Ces traditions se reflètent aussi dans l’assiette.Les traditions culinaires de San Marino sont celles de la Romagne, avec quelques apports de la région des Marches, car des liens étroits ont toujours existé avec le Montefeltro. La République de Saint-Marin s'enorgueillit de traditions agricoles et gastronomiques séculaires et authentiques, jalousement préservées par un label de qualité et aujourd'hui promues par le "Consorzio Terra di San Marino". Des saveurs authentiques, une cuisine saine qui allie tradition et qualité pour maintenir vivant l'immense patrimoine rural de notre pays et satisfaire les gourmets les plus exigeants. Le savoir-faire se retrouve aussi dans l’assiette avec les pâtes traditionnelles saint-marinaises appelées strozzapreti, la piadina, galette typique de la région ou encore le bustrengo, dessert typique à base de riz. La bière locale ‘Birrificio Abusivo’ est aussi très appréciée des visiteurs. Parmi les produits locaux, se retrouvent aussi les vins ‘Cantina di San Marino’, l'huile d'olive extra-vierge, les fromages, les viandes, le lait et le miel.