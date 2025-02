Partez sur les traces de la série Meurtres au Paradis

Si la série se déroule à Saint-Marie, une île fictive des Caraïbes, elle a en fait pour cadre la Guadeloupe et plus particulièrement le village de Deshaies à Basse-Terre qui offre l’un des visages les plus pittoresques et authentiques de l’île.Le poste de police a pour cadre l’ancien presbytère, retenu pour son style et sa position dominante sur la baie. De décembre à avril, en dehors des tournages, le commissariat se transforme en musée. À l’intérieur, tout reste en l’état : l’accueil, les bureaux et salles de réunion de l’inspecteur et des officiers, les accessoires, les dossiers, les tenues et aussi les cellules.Le bar-restaurant de Catherine Bordey, lieu préféré des policiers pour se détendre autour d’une bière et où se déroulent de nombreuses scènes, n’est autre que le restaurant Le Madras, au nord de la baie de Deshaies.Quant à la maison où logent successivement les inspecteurs Poole, Goodman, Mooney et Parker, elle se situe directement sur la plage de Perle.Notons également que les plages de Grande-Anse, de l’Anse de la Perle et du Tillet sont des lieux de tournage récurrents.