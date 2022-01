Partie II - Vous souhaitez pratiquer votre activité professionnelle en toute tranquilité ? Pensez : Assurance Locaux Professionnels !

Tout d’abord en cas de vol vous devez déclarer le sinistre au maximum 48 h à compter de la date à laquelle vous avez eu connaissance du vol. Il faudra également porter plainte immédiatement.



Si vous avez souscrit la garantie « Assistance », et en cas de dégâts matériels tels qu’un bris de glace, alors vous devez contacter l’assureur qui pourra intervenir en faisant appel à un prestataire pour effectuer les réparations provisoires qui s’imposent.



Dans tous les cas, en cas de sinistre et à votre demande, la compagnie pourra vous communiquer les coordonnées des prestataires susceptibles d’intervenir.



Si vous n’avez pas souscrit la garantie « Assistance » alors il faudra faire appel à un vitrier pour qu’il vous fasse un devis de réparation. Lors de l’acceptation du devis, l’assureur devra verser immédiatement 80% de la somme, et ne versera le solde qu’à partir du moment où vous aurez une facture acquittée prouvant que les travaux ont bien été effectués.



Ce qu’il faut savoir, c’est que l’assurance va prendre en charge les conséquences du dommage et non la cause.

La compagnie prendra en charge le remplacement de la vitre telle qu’elle était à l’origine, et non les améliorations !