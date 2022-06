Appli mobile TourMaG



Partir en croisière Costa est redevenu très simple : formalités énormément simplifiées ! Fin du masque obligatoire, enregistrement en ligne à J-10... Découvrez comment nos formalités d'embarquement évoluent à bord et sur terre.

A compter du 1er mai, de nouvelles formalités sanitaires sont entrées en vigueur à bord de tous les navires Costa.

Les nouvelles modalités prévoient une simplification des mesures anti COVID-19, en raison de l’amélioration de la situation sanitaire et de la progression de la campagne de vaccination, ce qui permettra de profiter encore plus pleinement de l’expérience des vacances en croisière, tant à bord que sur terre, tout en conservant des normes de sécurité rigoureuses.

Rédigé par Costa Croisières le Lundi 13 Juin 2022

Qu’est-ce qui change ?



Vous trouverez dans cet article toutes les principales informations pour expliquer à vos clients comment la vie de croisière revient peu à peu à la normale.



Nous avons détaillé les différents points en fonction des différentes étapes, du moment qui précède le départ à la vie à bord.

Découvrez la nouvelle vidéo sur le protocole sanitaire

Dans le détail ✔ AVANT LE DÉPART 👇



NOUVEAUTÉ 🆕 CHECK-IN EN LIGNE

10 jours avant l'embarquement, il sera possible de procéder au check-in en ligne ainsi que de compléter la déclaration médicale.



Questionnaire de santé

Durant le check-in en ligne, les passagers devront certifier :

● qu'ils n'ont pas été testés positifs au Covid-19 dans les 10 jours précédant le départ

● qu'ils n'ont pas présenté des symptômes du Covid-19 ou d’une autre maladie infectieuse au cours des 10 jours précédant le départ

● qu'ils n'ont pas été en contact rapproché avec des cas suspects/confirmés de COVID-19 au cours des 10 jours précédant le départ

● qu'ils remplissent au moins une des conditions suivantes (pour les passagers âgés de 12 ans et plus) :

- 3 doses de vaccin

- 2 doses de vaccin + rétablissement du Covid

- 1 dose de vaccin + rétablissement du Covid

- 2 doses de vaccin (ou 1 dose du vaccin J&J)

- rétablissement du Covid



TEST 48 HEURES AVANT LE DÉPART

Tous les passagers âgés de 2 ans et plus doivent fournir un test antigénique ou PCR négatif réalisé dans les 48 heures précédant l’embarquement. En revanche, les enfants de moins de 2 ans n’auront pas besoin d’un test préalable à l’embarquement.



TEST AU TERMINAL

Les passagers ne seront plus soumis à un test naso-pharyngé au terminal d’embarquement.



✔ CONDITIONS D’EMBARQUEMENT 👇



DOCUMENTS DE VOYAGE

Pièce d’identité ou passeport en cours de validité



TEST À L’EMBARQUEMENT

Tous les passagers ne seront plus soumis à un test de dépistage au terminal. Toutefois, veuillez noter que tous les passagers âgés de 2 ans et plus doivent fournir un test antigénique ou PCR négatif dans les 48 heures précédant l’embarquement.



ASSURANCE

L’assurance COVID « Costa Relax » ne sera plus obligatoire. Cependant, il est fortement recommandé de souscrire, avant le départ, une assurance couvrant les risques suivants liés à un test positif à la COVID-19, qui pourrait occasionner des frais à la charge du Client : frais médicaux et hospitaliers, frais de prolongation du séjour (pension) à terre pour cause de quarantaine, frais de retour au domicile (y compris par des moyens protégés pour les personnes testées positives et les cas contacts), remboursement des frais de réservation à la suite de l’interruption de la croisière.



✔ LA VIE À BORD 👇



NOUVEAUTÉ 🆕 PORT DU MASQUE

Conformément aux mesures en vigueur à terre, le port du masque n'est plus obligatoire, à l'exception des cas où la loi l'exige*.

*excepté au théâtre (jusqu'au 15/06/2022), dans l'hôpital de bord et durant les escales en Grèce.



DISTANCIATION PHYSIQUE

Comme à terre, la distanciation physique est recommandée, mais pas obligatoire.



TEST ET PRISE DE TEMPÉRATURE DE MI-CROISIÈRE

Pour tous les passagers :

● Le test de mi-croisière ne sera plus effectué, sauf indication contraire des autorités locales

● La prise de température ne sera plus effectuée (à l’exception des itinéraires faisant escale dans des ports espagnols, où une prise de température sera effectuée à l’embarquement et au cours de la croisière)



SERVICES À BORD

L’utilisation des services dans les zones publiques des navires, comme les restaurants, les théâtres, les spas, les salles de sport, les bars, les magasins, les salles de jeux, les casinos, est soumise aux mêmes règles que sur la terre ferme. Ces services retrouveront une capacité d’emploi de 100 %.



RESTAURANTS ET BUFFETS

Le buffet sera de nouveau accessible.



DIVERTISSEMENTS

L’ensemble du programme de divertissement, y compris les soirées et la discothèque, reprendra.



Le renforcement des activités de nettoyage et de désinfection dans les zones publiques, les cabines, les terminaux, les véhicules utilisés pour les excursions et le transport des passagers est toujours maintenu.



✔ EXCURSIONS 👇

Dans tous les ports, les excursions se feront dans le respect des règles locales, et les passagers pourront choisir parmi les nombreuses excursions de notre catalogue ou choisir d’explorer les destinations de manière autonome.



✔ TRANSFERT EN BUS 👇

La capacité des bus pour les excursions et les transferts sera rétablie à 100 % et le placement des passagers sera noté, de sorte que tout contact avec des passagers testés positifs puisse être retracé.



Les deux passagers assis dans la rangée devant, derrière et à côté de la rangée de l’éventuel cas positif seront considérés comme cas contacts.



Tous les passagers doivent porter un masque (chirurgical ou FFP2) et rester assis à la place qui leur a été attribuée pendant toute la durée du voyage.

Pour en savoir plus : Rendez-vous sur www.CostaExtra.fr

Le site professionnel pour consulter toutes les informations, regarder les vidéos, poser vos questions et faire vos réservations ! Le site professionnel pour consulter toutes les informations, regarder les vidéos, poser vos questions et faire vos réservations !

