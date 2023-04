Appli mobile TourMaG



Partir en croisière : ces 4 astuces à connaitre pour faire des économies!

Tous ceux qui ont déjà été en croisière savent que c’est une expérience exceptionnelle. Vous aurez ainsi l’occasion de voyager vers des destinations de rêve, et découvrir de nouvelles choses. Évidemment, il faudra également prévoir un budget pour une croisière. Le montant que vous payez vous donne droit à énormément de services. Toutefois, il est quand même possible de faire des économies en appliquant certaines astuces. Comment s’y prendre ?

1. Prendre le menu proposé par la compagnie le prix du billet pour les croisières inclut souvent la restauration. Vous avez ainsi accès au buffet présent dans la salle à manger, pendant toute la traversée. Cette nourriture est conçue pour plaire au plus grand nombre des croisiéristes. À moins d’avoir des envies particulières, vous pourriez vous en contenter pendant le voyage. Le seul inconvénient est que ces plats ne sont pas véritablement exceptionnels.



Ceux qui rêvent de plus devront sortir leur carte bleue, pour accéder à des menus plus élaborés. Ils sont généralement accessibles dans les restaurants qui proposent des spécialités sur le bateau. Bien entendu, le prix à payer pour se restaurer n’est pas compris dans les frais de la croisière. De plus, vous ne paierez qu’en fonction du menu qui sera commandé. L’avantage est que les plats sortent vraiment de l’ordinaire, ce qui justifie leur coût.



Vous pouvez donc vous contenter du menu standard pour faire des économies , et maitriser votre budget. Pour profiter du voyage et vivre une belle expérience gastronomique par contre, soyez prêt à payer un peu plus.

2. Éviter les navires les plus récents Les tarifs des croisières au même moment dans l’année ne sont pas identiques. Cela est généralement fonction du navire qui transporte les croisiéristes. Vous paierez plus cher, en embarquant sur les bateaux les plus récents. À l’inverse, les navires les plus anciens ou de tailles moins importantes ont des tarifs de voyage plus accessibles. Il n’est donc pas nécessaire de réfléchir longtemps, si votre objectif est de dépenser le moins.



Quel choix faire pour s’amuser le plus possible, et profiter du meilleur de la croisière ? Vous devrez alors payer le prix fort, pour embarquer sur les navires modernes. C’est un investissement qui en vaut véritablement la peine, car vous jouirez d’une meilleure expérience. La preuve, les activités qui y sont proposées sont plus nombreuses. Puisque vous passerez le plus clair de votre temps sur le navire au cours du voyage, faites le choix approprié selon votre budget.



3. Prendre un forfait boissons Les boissons peuvent être la partie la plus intéressante du voyage. Sur la plupart des croisières, elles sont accessibles en payant un montant journalier défini. Cela vous donne accès à une grande diversité de :



• Cocktails ;

• Vins ;

• Bières ;

• Etc.



Prendre le forfait boissons peut véritablement être une bonne affaire, si vous aimez boire. Tant que vous buvez le nombre de verres autorisés par jour selon le forfait, tout va bien. Par contre, il faudra payer un supplément si vous dépassez la limite. Notez également que ce forfait ne vous donne pas accès aux extras, tels que les jus de fruits et autres. Vous pouvez bien vous en passer, d’autant plus que le bar vous fournira toutes les boissons que vous voudriez tester.



4. Faire ses courses dans les magasins duty free Sur le navire, il est également possible de faire du shopping pour passer le temps ou vous approvisionner. De nombreux magasins sont présents, et proposent toutes sortes de produits. Pensez surtout à visiter le duty free, qui est un magasin hors taxes pour faire de belles affaires. Vous pouvez par exemple acheter des spiritueux moins chers que sur terre ferme. Il s’agit d’une occasion en or d’économiser quelques euros de plus.



Les quantités vendues sont également plus conséquentes. Vous pourrez ainsi faire des provisions, pour avoir tout le nécessaire dont vous avez besoin en cabine. Cependant, tout ce que vous achetez dans les duty free ne peut forcément être ramené chez vous. Le paiement d’une taxe est obligatoire dans ce cas. Pensez à vous renseigner à ce propos, pour éviter les surprises désagréables.



Il existe de nombreuses autres astuces grâce auxquelles vous économiserez de l’argent au cours d’une croisière. Internet est une belle mine d’informations à ce propos. Faites vos recherches, et profitez désormais au mieux de vos croisières.



