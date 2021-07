Pass sanitaire : le Puy du Fou déploie un centre de tests sur place

Les équipes du Puy du Fou, en partenariat avec l’Agence Régionale de Santé (ARS) et un laboratoire régional, ont effectué plus de 2000 tests antigéniques lors des 3 premières représentations qui ont accueilli 15000 spectateurs.



Les résultats peuvent être obtenu en 15 minutes ajoute le parc qui recommande toutefois aux visiteurs qui souhaitent limiter leur attente dans le centre de test du Puy du Fou, de venir avec un test réalisé à l’avance (test PCR ou antigénique).



Après le contrôle de leur Pass Sanitaire à la réception des hôtels ou aux entrées du Puy du Fou, les visiteurs se verront remettre un bracelet valable pendant la durée de leur séjour et dans le respect du délai de validité de leur test. Ce bracelet donnera ainsi un accès libre et illimité à l’ensemble des installations.