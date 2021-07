Pass sanitaire : les spécialistes des séjours jeunes attendent de la souplesse du gouvernement

Pour les jeunes non-vaccinés, les séjours risquent de devenir compliqués à organiser

On ne va pas tester les jeunes tous les trois jours, pour pouvoir les amener au restaurant ou faire un accrobranche, ou reprendre le train du retour. Et puis, au niveau logistique, je doute qu'il y ait assez de monde pour réaliser tous ces tests...

L'annonce est tombée hier soir. Le pass sanitaire, nécessaire dès le 21 juillet prochain, pour accéder à tous les lieux de loisirs et de culture rassemblant plus de 50 personnes, seraDébut août, il sera étendu notammentpour les trajets de longue distance et d'autres lieux pourront s’ajouter à cette liste par la suite si nécessaire selon la situation épidémique...Une décision qui interroge les voyagistes spécialistes des séjours linguistiques et des colonies de vacances, alors queet uniquement avec le sérum des laboratoires Pfizer/BioNTech., commente Antoine Bretin, directeur de Verdié Hello et administrateur de l'UNOSEL (Union Nationale des Organisations de Séjours Educatifs, Linguistiques et formation en langues).