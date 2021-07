Malte : seuls les voyageurs vaccinés 2 doses seront autorisés à entrer dans le pays

Les mineurs accompagnant leurs parents devront présenter un test PCR négatif de moins de 72h pour être autorisés à entrer. Les mineurs non accompagnés ne seront pas autorisés à entrer dans le pays.Par ailleurs les autorités sanitaires maltaises ont décidé de fermer les écoles de langue à Malte au 14 juillet en raison d’une recrudescence des cas de Covid 19.précise le Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères. Ceux qui ont été testés positifs ou qui sont cas contact doivent suivre les instructions des autorités sanitaires maltaises en matière de quarantaine obligatoire (14 jours à Malte).Suite à cette décision, BFMTV a précisé qu'une centaine de jeunes considérés comme cas contact et partis en séjour linguistique restent bloqués dans le pays.A noter que tout voyageur se rendant à Malte par voie aérienne est tenu de se munir d’un formulaire de déclaration de voyage et d’un formulaire de localisation de passager