Pass sanitaire : peut-on annuler son séjour en camping, résidences ou villages clubs ?

Tous ces établissements ne sont pas forcément concernés par l'application du pass sanitaire.



Seuls les campings, villages vacances, clubs, ou autres résidences de tourisme disposant d'un équipement comme une salle de spectacles ou d'une piscine d'une capacité de plus de 50 personnes devront conditionner l'accès à ces équipements au pass sanitaire pour les clients qui arriveront après le 21 juillet.



Sont également concernées : les animations en intérieur et en extérieur lorsque plus de 50 personnes sont accueillies, précise l'UNAT.



Les campings, villages clubs, résidences de tourisme qui disposent d'un bar ou d'un restaurant seront soumis à l'application du pass sanitaire lors d'une deuxième phase en août.



Le contrôle du fameux pass ne s'effectuera qu'une seule fois en début de séjour et sera valable pour la totalité du séjour.