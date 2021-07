Pass sanitaire : quelles règles pour les campings, villages vacances et résidences ?

petites piscines

Les établissements ne disposant pas de ces équipements tels que les terrains de campings sans piscine ou par exemple des résidences de tourisme avec de "" ou de(ERP de moins de 50 personnes) ne sont pas concernés par le pass sanitaire dès ce 21 juillet.Pour l'ensemble de ces opérateurs, le cabinet de Jean-Baptiste Lemoyne, Secrétaire d'Etat en Charge du Tourisme et d'Alain Griset, Secrétaire d'Etat en charge des PME ont confirmé aux organisations représentatives de ces secteurs- à savoir la Fédération Nationale de l'Hôtellerie de Plein Air (FNHPA), l'Union nationale des associations de tourisme et de plein air (UNAT) et le syndicat professionnel des Résidences de Tourisme et appart-hôtels (SNRT) - que les gestionnaires auront la possibilité d'effectuer un contrôle unique et valable pour la totalité du séjour du pass sanitaire.nous confirme Pascale Jallet, déléguée générale du SNRT.Comme nous l'expliquait dans nos colonnes Simon Thirot, délégué général de l'UNAT Une assouplissement qui permet également aux vacanciers non-vaccinés d'éviter toute une série de tests pendant le séjour afin de garder un pass sanitaire à jour.