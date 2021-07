Campings, villages clubs, résidences : vers un contrôle unique du pass sanitaire en début de séjour

Les professionnels des campings, villages clubs, et résidences de vacances se dirigent vers un contrôle unique du pass sanitaire à l'arrivée des clients et valable pour tout le séjour.C'est une des demandes de la Fédération Nationale de l'Hôtellerie de Plein Air (FNHPA), de l'Union nationale des associations de tourisme et de plein air (UNAT) et du syndicat professionnel des Résidences de Tourisme et appart-hôtels (SNRT).Si l'accès aux emplacements de campings, aux chambres ou aux hébergements locatifs ne sera pas conditionné au pass sanitaire, en revancheLes non-vaccinés devront se soumettre à un test moins de 48h avant leur arrivée, et présenter un résultat négatif.