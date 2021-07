Pass sanitaire camping : "1,4 milliard d'euros sont en jeu pour août" lance Nicolas Dayot (FNHPA)

"Cette question du contrôle du pass sanitaire est essentiel. Imaginez nos établissements de plein air comptent près de 3800 espaces aquatiques et piscines si nous devons contrôler à chaque entrée le pass sanitaire il nous faudrait embaucher entre 7000 et 8000 personnes !



Et puis cela risque de créer des tensions chez les clients refusés."

"Nous avions mené une étude, 60% de nos clients nous ont répondu que sans piscine ils souhaitaient annuler".

Le secteur de l'hôtellerie de plein air et des campings est dans l'attente de la publication du décret qui va concerner l'application du pass sanitaire. Aux côtés du syndicat professionnel des Résidences de Tourisme et appart-hôtels (SNRT) et de l'Union nationale des associations de tourisme et de plein air (UNAT), Nicolas Dayot, président de la FNHPA milite pour un contrôle unique en début du séjour du pass sanitaire et valable sur l'ensemble de la durée du séjour.martèle Nicolas Dayot.Des équipements aquatiques qui selon le président de la FNHPA sont des éléments essentiels aux séjours des vacanciers :