Patrick W. Diemer, nommé membre du Conseil d'administration de CDS Groupe Ancien DG d’Airplus, et conseiller principal chez Arthur D. Little Management Consulting

CDS Groupe, la marketplace de l’hôtellerie d’affaires renforce son positionnement à l’international en comptant dorénavant parmi ses membres du Conseil d’administration, Patrick W. Diemer, ancien directeur général d’Airplus, et actuellement, conseiller principal chez Arthur D. Little Management Consulting et membre du conseil consultatif d'Anxo Management Consulting.

Mardi 1 Février 2022

L’entrée de Patrick W. Diemer, ancien directeur général de chez Airplus, au sein du Conseil d’administration de CDS Groupe, est d’une importance majeure pour le développement de CDS au niveau européen, notamment en Allemagne, au Benelux, en Italie et au Royaume-Uni.



Après être devenu leader sur le marché français, le Groupe souhaite désormais s'étendre niveau européen et en devenir un acteur majeur.



L'arrivée de Patrick Diemer qui dispose d'un excellent réseau et d'une longue expérience du secteur, est considérée comme "essentielle à l’avenir du Groupe."



Au cours de sa carrière, Patrick Diemer a été le PDG d’AirPlus devenu l'un des principaux émetteurs de cartes de paiement.



Auparavant, il a dirigé Visa Allemagne et a été SVP consumer marketing à la Commerzbank. Il est, depuis quelques années, actif en tant que business angel, membre du conseil d'administration et investisseur dans des start-ups du secteur du voyage et des paiements, telles que HtoH en France, eco.mio en Allemagne ou encore, The Apartment Network au Royaume-Uni et en Allemagne.

Une arrivée essentielle à l’avenir dde CDS Groupe En 2017, Patrick Diemer a été désigné comme l'une des “25 personnes les plus influentes du voyage d’affaires” par Business Travel News.



Actuellement, bénévole pour VDR, l'association allemande du voyage d'affaires, il dirige leur groupe de travail "redémarrer le voyage d'affaires " où il accompagne les entreprises vers une nouvelle normalité en matière de mobilité professionnelle.



"Je suis ravi d'accueillir Patrick à mes côtés. CDS Groupe aspire à changer la façon dont les acheteurs de voyages et d'hébergement utilisent le secteur de l’hôtellerie , rappelle Ziad Minkara, Directeur Général CDS Groupe.



Avec son arrivée au sein du conseil d’administration, CDS acquiert une finesse de connaissance des pays européens et va être en mesure de s’adapter au besoin de chacun, Sa vision internationale et ses connaissances sur le paiement contribueront indéniablement à renforcer notre stratégie hôtels&paiements au niveau européen du voyage d'affaires"





