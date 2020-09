Perte d’exploitation Covid-19 : 5 restaurateurs obtiennent gain de cause face à Axa

Ces professionnels étaient représentés par Me Guillaume Aksil, de Lincoln Avocats Conseil, qui a mis en place un outil en ligne pour aider gratuitement les restaurateurs pendant le confinement : indemnisation-assurance.com.



Ce premier jugement fera date, selon un communiqué.



22 autres dossiers étant actuellement en attente de jugement, et plus de 15 000 polices Axa1 pouvant faire l’objet d’une décision similaire.



Il s’agit de la première décision défavorable à Axa qui ait été rendue simultanément pour cinq restaurateurs.