Philippe Chérèque (Amex) : "la crise prouve l’importance des agences de voyages"

TourMaG.com : La crise sanitaire engendrée par l’épidémie de coronavirus ébranle profondément le monde du voyage d’affaires et plus globalement du tourisme. Avez-vous déjà vécu une crise pareille depuis que vous êtes dans le métier ?



Philippe Chérèque : Il y a 30 ans que je suis dans le monde du voyage. Quand je m’occupais d’Amadeus, j’ai vécu le 11 septembre, la guerre en Irak, le Sras, la crise économique de 2008… L’analyse que j’en fais c’est qu’à chaque fois, le voyage, qu’il soit d’affaires ou de loisir, a toujours rebondi à des niveaux supérieurs à ceux d’avant les crises.



Il faut faire une différence entre les phénomènes ponctuels, comme celui que nous traversons, avec des courbes en U, et les crises économiques longues et globales comme en 2008.



Dans la situation actuelle, il faut voir comment cela va s’inscrire dans la durée. Les signes sont de plus en plus positifs du côté de l’Asie, négatifs du côté de l’Europe.



TourMaG.com - Quelle est votre analyse sur la situation aujourd’hui ?



Philippe Chérèque : Il y a un problème d’irrationalité. La crise est plus due à l’incertitude et à la peur qu’autre chose. Je suis actuellement à New-York, il n’y a pas grand monde dans les avions certes mais est ce qu’on risque plus en voyageant ou en prenant le métro ?



Nous sommes à des niveaux de réservations très bas mais il y a des différences avec les précédentes crises comme le 11 septembre. Ici, la priorité est la protection des employés de toutes les entreprises dont nous nous occupons.



Je suis quelqu’un d’optimiste et je vois un grand point positif à tout ça : la crise renforce plus que jamais le fait que nous avons besoin d’agences de voyages ! Je plains les entreprises qui font leurs réservations uniquement en direct. On se rend compte de l’importance de nos services que quand on en a vraiment besoin…