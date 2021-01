Pierfrancesco Vago (MSC Croisières), nommé Président Monde de la CLIA

« Avec plus de 200 traversées qui ont eu lieu depuis l'été dernier sur différents marchés à travers le monde et soutenues par des mesures strictes de santé et de sécurité, nous avons prouvé que la reprise des croisières est possible.



J'ai hâte de pouvoir travailler avec les dirigeants de CLIA et nos partenaires de l'industrie afin de continuer dans cette voie et contribuer à assurer un avenir dynamique à tous ceux qui en dépendent. »



M. Vago succède à Adam Goldstein, qui a récemment terminé son deuxième mandat en tant que Président Monde de CLIA.



En tant que Président Exécutif, Pierfrancesco Vago dirige la stratégie et la vision à long terme de MSC Croisières, en se concentrant sur la croissance de la Compagnie, le développement de sa flotte et de son portefeuille de terminaux.



Dans ce rôle, qu'il assume depuis 2013, il a dirigé le lancement du deuxième plan d'expansion de la flotte MSC Croisières qui prévoit l’arrivée de 6 nouvelles classes de navire en dix ans.



M. Vago supervise également les filiales du groupe MSC ayant une pertinence stratégique pour le secteur du tourisme, y compris l'opérateur de ferry GNV et la future marque de croisières de luxe de MSC qui commencera ses opérations en 2023.