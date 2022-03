Pierre Michaut prend la tête du Sinner Paris (groupe Evok)

Il prend aujourd’hui la direction d’une équipe de 120 personnes au Sinner Paris. Il incarnera l’image de cette adresse singulière et cultivée, à la fois hôtel, restaurant, bar et spa.



« C’est un immense plaisir pour moi d’intégrer aujourd’hui le groupe Evok qui sait s’affranchir des catégories figées et standardisées de l’hôtellerie de luxe en insufflant dans ses projets un regard si novateur et inspirant. Je ne pouvais qu’adhérer à la vision d’Evok !



Le Sinner n’échappe évidemment pas à cette signature si particulière du groupe. Il est un lieu multiple et décalé. Luxueux et festif. Insouciant et feutré. Le rendez-vous de plusieurs époques historiques, artistiques et mystiques que j’affectionne tout particulièrement.



Il m’a procuré un vertige d’émotions que je suis impatient, avec mon équipe, de partager à tous les esthètes et amoureux d’un Paris cultivé et festif », déclare Pierre Michaut



Le Sinner compte 43 chambres et suites, un restaurant ethnique et un spa au cœur d’un Marais hétéroclite. L’architecture d’intérieur est signée Tristan Auer qui s’affranchit des codes de l’hôtellerie de luxe en déroulant son propre scénario de la ville.