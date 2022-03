Appli mobile TourMaG



Pierre & Vacances - Center Parcs signent avec Alcentra, Fidera et Atream restructuration financière et nouveau modèle

Le consortium formé par Alcentra, Fidera et Atream a conclu un accord ferme dans le cadre du projet de restructuration du Groupe Pierre & Vacances – Center Parcs.

Rédigé par La Rédaction le Jeudi 10 Mars 2022

Le dossier de reprise de Pierre & Vacances – Center Parcs vient de finaliser.



En effet un accord ferme a été conclu avec deux sociétés d'investissement d'origine britannique Alcentra et Fidera et le français Atream dans le cadre du processus de restructuration financière du groupe.



L'objectif est d'arriver à "une structure financière équilibrée en réduisant l'endettement et en sécurisant les liquidités nécessaires pour permettre de déployer son plan stratégique RéInvention 2025."



Ainsi le plan prévoit le désendettement massif du Groupe - la dette brute se monte à 1,1 milliard d’euros - avec notamment la conversion en capital de près de 552m€ de dette non sécurisée comprenant le PGE de 240M€ obtenu en juin 2020 à hauteur d’un montant converti de 215M€.

Le capital entièrement modifié Le consortium formé par Alcentra, Fidera et Atream prévoit également l’injection de 200M€ de fonds propres.



Dans ce cadre, l'entreprise voit son capital entièrement modifié. Alcentra détiendrait entre 21,7% et 24,7% du capital Fidera, entre 20,5% et 23,5% et Atream 7,2%.



Les actionnaires autres existants détiendront entre 4,7% et 10,8% du capital dont Gérard Brémond, le président fondateur qui contrôle actuellement 49,4 % du capital actuel.



Cette restructuration financière s'accompagne d'un changement de modèle recentrer sur le métier d'opérateur touristique et l'activité foncière et immobilière en sera dissociée.



Ce dernier a déclaré : " La signature de l’accord avec le consortium Alcentra, Fidera et Atream assure l’indispensable restructuration financière du Groupe après le cataclysme de la crise sanitaire. Cet accord implique le changement de contrôle du Groupe, mais son intégrité sera maintenue par le consortium qui adhère pleinement au plan stratégique RéInvention 2025 porté par Franck Gervais et les 12.000 collaborateurs du Groupe. Quant à moi, je resterai mobilisé par le futur du Groupe en qualité de conseiller stratégique et contributeur actif aux activités immobilières. Plus que jamais, je suis confiant dans le succès et la pérennité du Groupe, dans le respect de ses valeurs. "

"Une étape historique est franchie" Franck Gervais, Directeur Général du Groupe, a de son côté indiqué : "Une étape historique est franchie aujourd’hui, elle symbolise la nouvelle dynamique que j’ai voulu insuffler depuis mon arrivée à la tête du Groupe en janvier 2021, et concrétise la stratégie 2025 et la vision que nous partageons avec toutes les équipes.



La signature de cet accord est l’accomplissement d’un travail collectif acharné de tous les collaborateurs, que je remercie pour leur courage, leur ténacité et leur confiance. Nous allons ensemble réinventer ce nouveau tourisme de proximité à impact positif et gagner des parts de marché auprès des nouvelles générations. Je remercie les représentants du groupe d’investisseurs composé d’Alcentra, de Fidera et d’Atream pour leur confiance et l’opportunité qu’ils nous donnent d’ouvrir une nouvelle ère et de construire l’avenir de notre groupe avec fierté.



Fort de cette restructuration financière, de ses 4 marques, et de ses 12.000 femmes et hommes, le Groupe dispose de bases solides pour déployer la puissance de sa stratégie RéInvention 2025. Je suis convaincu que ce Groupe, créé par un homme visionnaire, Gérard Brémond, saura écrire une nouvelle histoire pour devenir le leader européen du tourisme de proximité réinventé."

