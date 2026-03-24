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Pilgrimz lance des audioguides mains libres et gratuits

Pilgrimz est disponible dans 250 villes et 37 pays


Pilgrimz annonce le lancement de son application mobile : un audioguide intelligent gratuit qui se déclenche automatiquement à proximité des points d’intérêt. Disponible dans 250 villes et 37 pays, avec plus de 650 parcours, la solution entend simplifier la découverte culturelle tout en intégrant une dimension sociale et des outils destinés aux territoires.



Rédigé par le Vendredi 27 Mars 2026 à 09:21

Pilgrimz est disponible dans 250 villes et 37 pays - Depositphotos
Pilgrimz est disponible dans 250 villes et 37 pays - Depositphotos
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Pilgrimz lance une application reposant sur un audioguide capable de se déclencher automatiquement à l’approche des monuments, sans manipulation de l’utilisateur.

L’objectif : proposer une expérience de visite fluide, sans consultation d’écran ni planification préalable. Une fois le parcours activé, les contenus audio se lancent en fonction de la position du visiteur.

L’application propose trois modes d’exploration : la sélection d’un parcours existant, la création d’un itinéraire personnalisé ou la découverte libre. Un mode hors ligne permet également d’accéder aux contenus sans connexion.

Avec plus de 650 parcours répartis dans 250 villes et 37 pays, l’outil s’adresse aussi bien aux touristes qu’aux publics locaux.

Pilgrimz : un outil à la fois social et stratégique pour les destinations

Au-delà de l’audioguide, Pilgrimz se positionne comme un réseau social dédié au voyage culturel. L’application génère automatiquement des carnets de voyage numériques et intègre des fonctionnalités de partage entre utilisateurs.

Les voyageurs peuvent suivre d’autres profils, partager leurs itinéraires et s’inspirer des expériences de la communauté.

La plateforme cible également les acteurs institutionnels du tourisme, avec un outil de valorisation des territoires et d’analyse des comportements visiteurs. L’ambition affichée : mieux répartir les flux et mettre en lumière des sites moins fréquentés.

Le projet bénéficie du soutien de plusieurs partenaires, dont La French Tech Lyon, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la CCI Lyon Saint-Étienne.

Disponible gratuitement sur les plateformes de téléchargement, l’application ne comporte ni limitation d’usage ni frais cachés.

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Tags : pilgrimz
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