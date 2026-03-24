Pilgrimz lance des audioguides mains libres et gratuits

Au-delà de l’audioguide,La plateforme cible également les acteurs institutionnels du tourisme, avec un outil de valorisation des territoires et d’analyse des comportements visiteurs. L’ambition affichée : mieux répartir les flux et mettre en lumière des sites moins fréquentés.Le projet bénéficie du soutien de plusieurs partenaires, dont La French Tech Lyon, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la CCI Lyon Saint-Étienne.Disponible gratuitement sur les plateformes de téléchargement, l’application ne comporte ni limitation d’usage ni frais cachés.A lire aussi: